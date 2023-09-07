На месте проводятся следственные действия. Фото: Кристина Круговых

В Ростове-на-Дону 7 сентября сбили два беспилотных летательных аппарата. БПЛА упали в западной части, за городом, и в центре — на улице Пушкинской. Рассказываем, что происходит на месте падения беспилотника в данный момент.

После падения беспилотника на Пушкинской произошло возгорание, однако его потушили в первые же минуты. Тем не менее на месте продолжают дежурить пожарные. Работают правоохранительные органы. Место происшествия оцепили.

На Пушкинской все еще дежурят экстренные службы. Фото: Кристина Круговых

Ранее губернатор сообщил, что повреждены фасады трех зданий. Когда начнется их ремонт, пока не сообщается. Сотрудники убирают улицу от вылетевшего из окон стекла.

Простых горожан на месте не так много. Случайные прохожие, которые ночью оказались на Пушкинской, расходятся по домам.

Горожане уже расходятся с места происшествия. Фото: Кристина Круговых

— Мы сидели на стоянке под Ворошиловском мостом. Сначала подумали, что это грохот большегрузов. Но потом поняли, что что-то произошло. Пришли — а здесь уже полиция, скорая. Сейчас все спокойно, собираемся домой, — рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» один из очевидцев.

А вот жители близлежащих домов все еще не могут прийти в себя.

— Мы услышали странный звук, выскочили из дома. Потом услышали грохот. Испугались, конечно. С домом у нас все в порядке, стекла не вылетали. Пока не заходим обратно, потому что немного еще переживаем, —поделилась одна из жильцов.

В результате происшествия повреждения получили несколько легковушек. Фото: Кристина Круговых

На Пушкинской тем временем продолжаются следственные действия. Движение по улице от проспекта Буденновского до переулка Халтуринского временно перекрыли.

Напомним, губернатор сообщил, что в результате падения беспилотника пострадал один человек. Пострадавший получил резаные раны ног и обратился за медицинской помощью, но от госпитализации отказался.

На месте - сотрудники МЧС. Фото: Кристина Круговых

Ситуацию прокомментировал глава администрации Алексей Логвиненко. Он заверил, что при необходимости ростовчанам предоставят жилье в маневренном фонде.