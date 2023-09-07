Глава администрации города прибыл на место падения беспилотника в центре Ростова

Глава администрации поручил службам провести поквартальный обход.
Фото: Кристина Круговых
На место падения беспилотника в центре Ростова прибыл глава городской администрации Алексей Логвиненко. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Глава администрации поручил службам провести поквартальный обход и составить список жителей пострадавших домов.
Также Алексей Логвиненко назначил экстренное заседание комиссии по ЧС, чтобы скоординировать все службы.
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