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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 3:58

Глава администрации города прибыл на место падения беспилотника в центре Ростова

Прибывший на место ЧП, Алексей Логвиненко дал поручение службам провести поквартальный обход в районе упавшего беспилотника
Екатерина ПОПОВА
Глава администрации поручил службам провести поквартальный обход.

Глава администрации поручил службам провести поквартальный обход.

Фото: Кристина Круговых

На место падения беспилотника в центре Ростова прибыл глава городской администрации Алексей Логвиненко. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Глава администрации поручил службам провести поквартальный обход и составить список жителей пострадавших домов.

Также Алексей Логвиненко назначил экстренное заседание комиссии по ЧС, чтобы скоординировать все службы.

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