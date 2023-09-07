Почему в Ростовской области подорожало куриное мясо, рассказали в Торгово-промышленной палате

Охлажденные куры в сетевых магазинах Ростова можно купить по цене от 170 до 190 рублей за килограмм. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области, по данным Ростовстата, с начала года, в среднем, куры подорожали на 48 рублей, или почти на 30%. И, если в начале года они стоили 165,75 рубля за килограмм, то теперь - 214,46 рублей. При этом подорожание — явление федеральное и происходит оно по всей стране - в среднем, на 30 рублей.

О том, почему так произошло и что дальше будет ценами, «КП — Ростов-на-Дону» рассказал советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш.

По мнению эксперта, повышение стоимости связано, в том числе, с подорожанием ингредиентов для кормления птицы. В кормах применяются различного рода добавки, которые стимулируют их рост и так далее. А они, как правило, импортные. При этом еще из-за увеличения стоимости горючего выросла и логистика:

— Я думаю, что цена в скором времени может снизиться. Возможны какие-то сезонные колебания. Но недостатка в мясе кур не должно быть, особенно в Ростовской области. У нас их выращивают достаточно. Уборочная компания прошла, сейчас мы затоваримся, и будет проще с приобретением кормов для птицы.

Ранее руководитель одного из мясоперерабатывающих предприятий рассказал kp.ru, что рост цен на куриное мясо связан с большими потерями поголовья из-за птичьего гриппа. Как следствие — кур стали производить меньше.

К тому же, пройдясь по сетевым магазинам Ростова, корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» убедился, что дефицита куриного мяса на прилавках нет. А цены оказались даже ниже тех, что опубликованы в официальной статистике как средние. Так, курицу охлажденную можно приобрести по цене от 170 до 190 рублей за килограмм. При этом замороженные стоят примерно столько же.

Напомним, в августе эксперт рассказал, грозит ли Ростовской области дефицит и подорожание картофеля.

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