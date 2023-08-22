В Торгово-промышленной палате рассказали, грозят ли Ростовской области дефицит и подорожание картофеля

В прошлом году в Ростовской области собрали более 195 тысяч тонн. В этом году планируют собрать не меньше. Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за ослабления курса рубля годовой темп прироста цен на продукты питания в Ростовской области увеличился в июле до 2,87%, когда в июне было 0,76%. В том числе подорожал и привозной картофель, сообщил Центробанк в информационно-аналитической справке.

Грозят ли Ростовской области подорожание и дефицит картофеля, рассказал «КП — Ростов-на-Дону» советник президента ТПП донского региона по вопросам агропромышленного комплекса Юрий Корнюш.

По словам эксперта, доля импортного картофеля на прилавках ростовских магазинов не велика. Например, один из сетевых ритейлеров практически не продает зарубежный картофель, реализуя отечественный.

В Ростовской области увеличились посевные площади под картофель и овощи, сообщил эксперт.

— В нашем регионе нет недостатка картофеля. В прошлом году мы собрали более 195 тысяч тонн при средней урожайности 300 центнеров с гектара. В этом году, мы думаем, будет не меньше. В 2023 году областные власти впервые выделили средства на субсидирование производства картофеля и овощей, — отметил Юрий Владимирович.

При этом, сообщил эксперт, увеличилось и посевные площади картофеля по России. Так, в прошлом году они составляли 301,9 тыс. гектаров, в этом году — уже 305 тыс. гектаров.

Советник президента ТПП отметил, что сейчас на оптовом рынке в Ростовской области картофель можно купить от девяти рублей за килограмм. Но стоит учесть, что это оптовые цены. Потом наценку на них делают транспортники и ритейл.

— Проблем с овощами у нас нет и не будет, для нас эта проблема не актуальна. В том числе с картофелем и капустой, которые в Ростовской области производят в достаточном количестве, — резюмировал Юрий Корнюш.

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