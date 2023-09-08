Выборы в Заксобрание Ростовской области пройдут с 8 по 10 сентября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня в донском регионе стартует первый день выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва. Кроме того, пройдут основные и дополнительные выборы депутатов в городах и районах области, в том числе — выборы депутатов Новошахтинской городской Думы восьмого созыва. Все три дня на избирательных участках будут находиться корреспонденты «КП - Ростов-на-Дону». Рассказываем и показываем, как проходят выборы и подмечаем все самое главное.

Избирательные участки все три дня будут открыты с 8.00 до 20.00. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда пройдут выборы в Законодательное Собрание Ростовской области

Голосование продлится три дня — с 8 по 10 сентября.

Следить за ходом выборов в Заксобрание и прозрачностью народного волеизъявления будут более 23 тысяч наблюдателей. Из них 18,5 тысячи представляют интересы кандидатов и политических партий. Почти пять тысяч общественных наблюдателей прошли подготовку в Общественной палате Ростовской области.

И наблюдатели, и аккредитованные журналисты смогут вести фото- и видеосъемку на избирательных участках. С одним условием: не нарушая тайны голосования и с места, которое определит председатель участковой комиссии.

В Ростовской области голосующих ждут 2554 избирательных участка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще второго сентября в Ростове состоялась передача бюллетеней для голосования на выборах депутатов Заксобрания. Регион получил более 6 млн бюллетеней – для голосования по единому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове открыли ситуационный центр по наблюдению за выборами в донском регионе

Он будет осуществлять общественный контроль за ходом голосования (подробнее)