На вторых выходных сентября в Ростове и области станет прохладнее. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 9 — 10 сентября, по прогнозам синоптиков принесет осеннее похолодание. Если днем столбики термометров едва будут переползать двадцатиградусное значение, то ночью в донской столице будет холодать ниже +10, а по области температура в темное время суток падает практически до нулевых значений. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в субботу, девятого сентября, ожидается переменная облачность, обойдется без существенных осадков. Ветер северной четверти 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9-11 метров в секунду, днем +16-18.

В воскресенье, десятого сентября, также будет облачно. Температура воздуха ночью +7-9, днем +19-21.

В Ростовской области все выходные ожидается переменная облачность. В субботу местами небольшой и умеренный дождь. Ветер северного направления 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9-14, местами до +6, по северу до +2; днем +14-19.

В воскресенье местами небольшой и умеренный дождь. Ветер северный и северо-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7-12, местами до +3; днем +14-19, по югу до +23.

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