«За проезд передаем!»: В Ростовской области овчарка «выгнала» из автобуса пассажиров и села за руль

С утра пораньше пес решил, что никому не нужно спешить на работу и занял весь салон маршрутки. Фото: Дмитрий Дронов

- Настоящий охранник! Ни колбасой, ни сосисками не соблазнили его выйти, - смеется Дмитрий Дронов, водитель маршрутки из Каменска-Шахтинского, которого сегодня на два часа выгнала из-за руля немецкая овчарка. Фото и видео огромного пса, замершего над валидатором и контейнерами с мелочью и будто говорящего «За проезд передаем!» вмиг разлетелось по пабликам. Участники событий рассказали, как произошла такая комичная и опасная ситуация.

«ЛАПЫ ВВЕРХ!»

Суббота, девятое сентября. На часах почти восемь утра. Дмитрий Дронов, который всего год как ездил на автобусах водителем, а до этого работал водителем пожарной машины, на остановке за городом подобрал несколько пассажиров. Между ними в салон запрыгнула огромная немецкая овчарка и шмыгнула на заднее сидение. Ее водитель заметил уже в зеркало заднего вида во время движения.

Как бы ни пытались сотрудники МЧС договориться с захватчиком автобуса, он не соглашался покинуть транспорт ни за какую колбаску и сосиски. Фото: Дмитрий Дронов

- Вижу, что ухоженная, с ошейником. Стал спрашивать пассажиров, чей пес. Когда все поняли, что ничей, дедушка в конце салона со страха начал лупить сумкой собаку. Естественно, собака напугалась и разозлилась.

НА КОЛБАСУ НЕ ПОДДАВАЛСЯ

Водитель остановился и вывел людей подальше от опасности, посадил пассажиров на следующий автобус. А сам пытался вывести собаку за ошейник, но молодой пес уже был обозлен после нападения человека и никого к себе не подпускал.

- У одной из пассажирок с собой был тормозок с обедом на работу. Но пес на колбасу с хлебом не поддавался. Будто хозяин учил его охранять автомобиль изнутри, так он сидел и охранял автобус как свои владения.

Пес решил, что микроавтобус - это его владения, и их нужно сторожить. Фото: Дмитрий Дронов

Тогда Дмитрий позвонил бывшим коллегам — в пожарную часть. И мозговой штурм продолжился с целой пожарной бригадой. Первым делом пошли в соседний киоск за сосисками. Но то ли сосиски и правда сейчас не мясные, а с опилками, то ли дрессура такая гениальная, но свою крепость на колесах пес ни в какую не сдавал.

- Как отходили подальше, лежал, а как подходили выманить или зеваки пытались фотографировать — свистели ему, он носился по салону, бегал, рычал, охранял — держал позиции. То назад, то за руль. Я ему в шутку сказал: «Ты уже заводи, обилечивай да езжай, а мы уже пойдем отдыхать», - смеется водитель. - Так этот пострел выломал сиденья, разгрыз контейнеры с мелочью на сдачи, боялся, что валидатор сломает, но техника хотя бы под сидение завалилась у него с глаз долой.

Немецкие овчарки - собаки умные, уж за проезд мелочь посчитать умеют. А вообще - платите картой!

ОДЕЛИСЬ КАК НА ПОЖАР И ЛОВИЛИ КАК ЗМЕЮ

Звонили в администрацию, в полицию, искали кинологов, ветеринаров, да только остались сотрудники экстренной службы с клыкастой и рычащей проблемой один на один.

- Говорю пацанам: берем палку с петлей для змей. Один отвлекает, а другой набрасывает, - рассказывает начальник старостаничного пожарно-спасательного отряда Михаил Ткачев. - Как раз у нас с собой была боевка - форма хоть и для пожара, но укус, если что, смягчить должна была, по ней клыки могли пройти по касательной.

Когда петля оказалась на шее у пса, он послушно последовал за людьми и вышел из салона микроавтобуса. К тому моменту для него уже освободил неподалеку вольер местный предприниматель, который уже содержит собаку такой же породы.

- В благодарность к парням в часть приехал с лимонадом и сладостями — спасибо, что не оставили в беде. Сам служил и не с таким приходилось сталкиваться, - говорит водитель Дмитрий Дронов. - А теперь целый день салон в порядок привожу, дезинфицирую.

Пес носился по своим "владениям", так что водитель весь день теперь восстанавливает салон. Фото: Дмитрий Дронов

Руководитель АТП Родион Маслов, которого в командировке в Москве огорошила новость о том, что какой-то пес «снял» его маршрутку с линии, поблагодарил пожарных в городских пабликах, чтобы земляки знали своих героев.

ЛЮБИТЕЛЬ КАТАТЬСЯ НА МАШИНЕ

Сам возмутитель спокойствия провел день в вольере недалеко от места своего «налета».

- Дали объявления в соцсетях, стали искать хозяина. Но, если что, его и здесь готовы оставить на полный пансион и воспитание, - добавил начальник пожарно-спасательного отряда. - Они уже вроде даже подружились.

К вечеру пришла хозяйка и забрала пса. Рассказала, что зовут его Зевс, и на самом деле он дружелюбный, очень любит кататься на машине с хозяевами, но не выносит, когда его хватают за ошейник. Так что зайти в автобус у него получилось легко, а вывести его у людей поэтому и не получалось.

- Смеемся теперь с товарищами. Уже даже были версии, что, может, собака отвела от беды, почувствовала, что не надо было ехать в эту минуту, - делится Михаил Владимирович.

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