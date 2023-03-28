В Ростовской области волонтер нанял автовышку и сам поднялся спасать кота, который четыре дня не мог спуститься с дерева

Зоозащитник не в первый раз нанимает автовышку, чтобы спасать Мурзиков и Барсиков, принявших себя за соловьев и чижиков. Фото: Личный архив героя публикации

Жителей Новочеркасска не удивишь, что попавших в беду животных не оставляют на произвол судьбы. Ради молодого черного котика зоозащитник арендовал подъемный кран и сам залез на высоту, чтобы спасти бедолагу. Как оказалось, это не первый такой «полет», и владельцы высотной техники знают руководителя местного приюта для бездомных животных Илью Нурутдинова в лицо. Он поделился с читателями «КП — Ростов-на-Дону», как проходила спасательная операция.

ВАЛЕРЬЯНКОЙ НЕ ВЫМАНИЛИ

Очередную спасательную операцию провел Дядя Феникс - так прозвали жители Новочеркасска руководителя приюта для бездомных животных с таким же названием Илью Нурутдинова. В январе вместо мандаринов и оливье на праздничном столе бросился спасать собаку, которая напоролась на арматуру и жалобно скулила несколько дней. В феврале примчался в Ростов, увидев сообщение в соцсетях о том, что по замерзшей реке бродит бездомный пес, и вот-вот провалится под лед. Мужчина сам промок в ледяной воде, когда его лодка прохудилась уже у самого берега, но хвостатый был спасен.

На высоту примерно в десять метров Илье пришлось подниматься самому. Фото: Личный архив героя публикации

В понедельник, 27 марта, позвонили волонтеры из Новочеркасска. По словам двух женщин, еще четыре дня назад черный кот забрался на дерево, но спуститься не мог и истошно кричал во все кошачье горло. Чего-только не делали жильцы соседних домов, чтобы «голосистый соловей» упорхнул с ветки — даже корни дерева валерьянкой мазали! Не помогло!

НАНЯЛ АВТОВЫШКУ

Добровольцы обращались в экстренные службы, но там принимают вызов, если опасность угрожает людям. Тогда обратились к Илье.

- А больше-то некуда им было обращаться, больше никому это не надо, - разводит руками зоозащитник. - У меня есть несколько знакомых с автовышками, и уже несколько раз по такой же причине их зову. У котов когти так устроены, что залезть на дерево они могут, а спускаться им легче в прыжке или в падении, а с высоты им прыгать страшно, так что вышку вызывать приходится периодически.

Спасение котика обошлось руководителю приюта в этот раз в две тысячи рублей. Мужчина быстро приехал на место, забрался в люльку и поднялся на высоту примерно 10 метров. В это время за него держала кулачки на земле группа поддержки — жена с ребенком и два волонтера.

УБЕЖАЛ ИЗ «БЛАГОДАРНОСТИ»

Наверху сидел испуганный с выпученными глазами молодой кот. Илья схватил его покрепче и опустился со спасенным на землю. Но из всей благодарности кот только дал деру: правда, нашли его быстро в соседнем дворе.

Наглая черная морда сначала скрылась во дворах. Пришлось отыскать беглеца, чтобы показать ветеринару. Фото: Личный архив героя публикации

- Отвезли в ветеринарную клинику, оказалось, котик здоров. Назвали Лаки и забрали к нам в приют, - продолжает Дядя Феникс. - Ему год, от силы полтора. Диковатый, но не исхудавший. Если он был бездомный, то его хорошо подкармливали. А, если у него были хозяева, то они еще не объявились.

Новых хозяев Лаки и еще 11 здоровых котиков и 34 собачек ждут в приюте под Новочеркасском, в станице Грушевской. Еще пять котов будут готовы обрести новый дом после того, как пройдут лечение.

АЛЛО!

Чтобы стать хозяином Лаки, а может других котов или собак, связаться с приютом можно по номеру: +7 905 487-79-77.

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