Расстреляли Другана: Что произошло после нападения на приют для животных в Ростовской области

Один пес погиб от пули, другой, раненый, убежал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередное нападение на братьев наших меньших шокировало жителей Дона. На этой неделе стало известно, что три человека ворвались в приют для животных и расстреляли находившихся там собак. Дело набрало еще больший резонанс, когда в сети появился слух, что стрелял — сотрудник МЧС. Оказалось, что это не просто слух. В «КП — Ростов-на-Дону» узнали подробности страшной истории.

НЕ СОБАКИ НАПАЛИ НА ЧЕЛОВЕКА - НА СОБАК НАПАЛИ

Все случилось вечером в воскресенье, 7 ноября. В приют для животных «Дядя Феникс» в станице Грушевской, что под Новочеркасском, трое неизвестных ворвались на территорию. Внезапно в четвероногих его обитателей стали стрелять. В социальных сетях писали, что эти люди были под градусом. Находившийся на месте сотрудник приюта оказать сопротивления не смог. Один из молодых мужчин несколько раз выстрелил и убил одного из питомцев. Еще одно животное стали искать, подозревая, что собаку успели ранить.

Правоохранительным органам предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего. Фото: инстаграм-аккаунт приюта

ОТКУДА РЕБЕНОК?

Как рассказал руководитель приюта Илья Нурутдинов, со слов его сотрудника, дежурившего тогда, ворвавшиеся люди заявляли, что собака отсюда искусала ребенка прямо на территории приюта.

- Те собаки, которые ходят по территории, никогда никого не укусили, - заявил мужчина. - Мы не могли не знать, что кто-то у нас по приюту разгуливает. А еще и ребенка покусали...

Владелец рассказал, что благодаря помощи людей сам отыскал стрелявшего и поговорил с ним, нашел и его «группу поддержки».

- И кстати, они, как выяснилось из подробного рассказа Ильи Николаевича (помощника — прим. авт.), как раз пытались его остановить, - добавил мужчина. Он рассказал, что стрелял молодой сотрудник МЧС. В обстоятельствах произошедшего еще предстоит до конца разобраться правоохранительным органам.

САМЫЙ ДОБРЫЙ И ДОВЕРЧИВЫЙ

От пули погиб пес по кличке Друган — самый добрый из спасенных в приюте бедолаг. Он не стал таиться от людей, к которым всегда относился с доверием.

- А друган - был друг всем. Поэтому и пострадал, потому что другие собаки спрятались, а он пошел к людям, - говорит руководитель приюта. Единственный в городе приют появился два года назад. Тогда Илья Нурутдинов организовал его на другом участке, чтобы забрать туда животных, которые были на передержке в пункте отлова. - Это были 17 молодых собак, которым мы хотели обеспечить условия содержания получше. Сейчас у нас уже больше ста питомцев, и мы поменяли место расположения приюта, но, оказалось, и здесь находиться не просто, - рассказал Илья в беседе с журналистом "КП - Ростов-на-Дону".

Мужчина уверен, что собаки никого не кусали. И, если понадобится, обратится в прокуратуру. Также уверяет, что если бы на этой территории кто-то находился, то он и сотрудник об этом бы знали.

- "Покусали" — это любимая отмазка живодеров, - говорит Илья.

В единственном приюте под Новочеркасском содержат более сотни собак Фото: Евгения ГУСЕВА

СОТРУДНИКА УВОЛИЛИ, ПРИЮТ НЕ ОСТАВИЛИ

В главном управлении МЧС по Ростовской области информацию подтвердили. По громкому происшествию в отношении сотрудника была проведена проверка.

- Факт подтвердился. Подобное поведение несовместимо с кодексом чести сотрудника МЧС. По решению руководства главного управления, этот сотрудник уволен, - прокомментировали в ведомстве. - Главное управление МЧС России по Ростовской области приносит свои извинения перед сотрудниками приюта.

Оказалось, что ведомство приняло живое участие в судьбе питомцев приюта, где произошло не укладывающееся в голове ЧП.

- Честь и хвала руководству МЧС - людям, служащим на благо других по призванию, за то, что таким «стрелкам» - не место в их рядах, - заметил владелец приюта. - За то, что они - люди неравнодушные и, узнав о крайне тяжелом положении приюта, изъявили желание помочь нам и нашим подопечным.

АЛЛО!

Если вы хотите помочь приюту для животных под Новочеркасском, связаться с сотрудниками можно по следующим номерам телефонов:

+7-950-868-94-10

+7-905-487-79-77

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