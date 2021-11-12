Ростовских автомобилистов предупредили о надвигающемся тумане

На Ростов опустится туман Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовчан предупредили о сильном тумане на предстоящих выходных. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По прогнозам метеорологов, в донской столице с 14 по 15 ноября 2021 года в ночные и утренние часы местами прогнозируется туман. Аккуратнее всего в такую погоду стоит быть автомобилистам, так как из-за плохой видимости увеличивается количество ДТП.

- Во избежание дорожно-транспортных происшествий в условиях ограниченной видимости следите за соблюдением скоростного режима и дистанции, пристегните ремни безопасности, - говорится в тексте сообщения.

Также водителям напомнили и о противотуманных фарах. Их включение во время плохой видимости помогает другим участникам дорожного движения увидеть автомобиль на дороге. Осторожность следует проявлять и пешеходам - переходить дорогу нужно только в разрешенных местах и иметь на одежде светоотражающие элементы.

В экстренных ситуациях звоните по тел. 112!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прогноз погоды в Ростове-на-Дону на Новый год 2022: придут ли снег и морозы.

Публикуем предварительный прогноз погоды в Ростове-на-Дону на Новый год 2022.