Прогноз погоды в Ростове-на-Дону на Новый год 2022: придут ли снег и морозы

Рассказываем, чего ожидать 31 декабря и 1 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этой зимой в Ростовской области не стоит ждать аномальных холодов и морозов. Синоптики считают, что в донском регионе ожидаются температуры в пределах нормы. Не станут исключением 31 декабря и 1 января. Публикуем прогноз погоды в Ростове-на-Дону на Новый год 2022.

По предварительным данным, 31 декабря серьезных осадков не ожидается. Сильных мороз также не стоит ждать — столбик термометра может опуститься до -1 — 3 градусов. В праздничный день, 1 января, похолодает до -2 — -5 градусов. Снегопада в этот день также не ожидается. Более того, согласно прогнозу, будет солнечно.

Почти все праздничные выходные пройдут без осадков. Ожидаются колебания температуры от -2 до -5 градусов. Снег традиционно порадует ростовчан под Рождество. Снегопад начнется 6 января и продолжится в течение этого дня и следующего. Снежная погода прогнозируется в предпоследний день каникул — 9 января.

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