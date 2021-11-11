Зимы в Ростове-на-Дону оказались наименее снежными в стране

В донскую столицу снегопад приходит позже, чем в другие города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ростов-на-Дону оказался наименее снежным среди других городов-миллионников страны. Среднее количество осадков в 15 городах страны выявили аналитики «Яндекс.Погоды».

Специалисты посчитали, сколько снега выпало за последние десять лет в каждом из городов. После этого они определили условную толщину снежного покрова за это время. Наименьший показатель оказался в Ростове-на-Дону — 46 сантиметров.

Самым снежным городом оказался Челябинск, где средняя толщина снежного покрова за десять лет составила 181 сантиметр. На втором месте рейтинга оказалась Пермь, где условная толщина снега составила 143 сантиметра и Нижний Новгород — 126 сантиметров.

Самый ранний первый снег обычно выпадает в Челябинске, Екатеринбурге, Омске и Красноярске — во второй половине сентября. Позже всего, в ноябре, снегопад приходит в Волгоград и Ростов-на-Дону.

Сервис выявил и другие интересные факты. Например, рекорд по толщине снега, выпавшего за сезон, поставил Челябинск. Общее количество осадков зимой 2013 — 2014 годов могло образовать слой толщиной 240 сантиметров. А самый снежный день зарегистрирован, как ни странно, в Волгограде. 11 декабря 2013 года, за сутки, толщина снежного покрова стало больше на 31 сантиметров.

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