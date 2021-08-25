«Тихие убийцы»: уголовные дела против живодеров закончились реальными сроками в Ростовской области

Живодеры уже получают реальные сроки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В начале лета громкая история в одном из новых микрорайонов Ростова всколыхнула всю страну. На глазах у маленьких детей мужчина расстрелял собаку, а после выбросил ее в мусорный жбан. Расправа попала на камеры видеонаблюдения. Злоумышленник даже не скрывал своих намерений. Полицейские его вычислили, а дело дошло до суда.

Позже в Ботаническом саду донской столицы гуляющие нашли зайца и ворону, которых застрелил какой-то «охотник». В народе таких стрелков называют «хантерами». Они ходят по городу в поисках жертв и расправляются с ними. Убийство беззащитных четверолапых ради забавы - всегда шок. Разумного объяснения такому поведению у простых обывателей - нет. А у специалистов – есть.

ИСКАТЬ НЕ БУДУТ

Не все хантеры действуют открыто и выставляют свои «подвиги» на всеобщее обозрение, Понимая, что их будут осуждать, они действуют скрытно, но еще более жестоко. В Сети различные форумы пестрят «рецептами» и рекомендациями, как можно накормить собаку или кота так, чтобы животное сразу погибло. И самые «ходовые» в народе методы - это сосиска с иголкой, битое стекло, крысиный яд и другие опасные вещества.

Хантеры тщательно подбирают место приманки, чтобы животное обязательно съело заготовку и тогда жертве не спастись.

- За одну такую охотничью операцию можно изжить всех собак в округе, - хвалится один их хантеров.

Правда в том, что злоумышленник даже не понесет за такое убийство наказание: за бездомных заступиться некому. А сотрудники полиции признаются: если не будет заявления от пострадавшего владельца животного, то и отравителя искать не будут.

После отлова собак стерилизуют и выпускают обратно Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

ДЕТСКИЕ ТРАВМЫ

Психологи считают, что жестокость является результатом детских психологических травм. Хантеры очень часто убивают именно тех животных, которые не проявляют агрессию: пользуются их беспомощностью, чтобы подойти нанести удар или выстрелить в упор. Если же человек систематически мучает животных, причем делает это и с кошками, и собаками, и с птицами - это признак того, что в какой то момент, при появлении отягощающих обстоятельств, такой индивид вполне может направить свою ненависть на людей.

- Как правило, подростки убивают животных из любопытства, - рассказывает ростовский психолог Валерия Кумпф. - Им интересно увидеть реакцию. А еще - испытать на себе роль карателя и почувствовать силу. Молодые люди, начитавшись и насмотревшись таких историй и видео в различных сообществах, идут избавлять землю от ненужных, по их мнению, элементов и как бы помогать обществу. Движимые ложными идеями, они калечат и убивают бездомных кошек и собак потому, что осознают безнаказанность такого поступка. Люди же более зрелого возраста совершают подобные преступления просто из чувства необходимости. Им кажется, что других способов решить проблему - нет. А это - самый простой и быстрый метод без заявлений в полицию и звонков коммунальщикам.

Сострадания по отношению к братьям нашим меньшим у них нет. Хантеры считают себя выше животных, поэтому без сомнений лишают их жизни. И такие представители общества должны быть, несомненно, на контроле у правоохранительных органов.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН

В последнее время законы становятся все строже по отношению к тем, кто издевается над животными. Так, согласно данным судебного департамента по Ростовской области, за последние пять лет большинство живодеров получили реальные сроки.

Так, в 2017 году в Гуково местный житель получил по приговору 9,5 лет: в букете статей, по которым он был осужден, была и за жестокое обращении с животными.

А спустя два года в Усть-Донецке к уголовной ответственности по аналогичной статье привлекли четырех местных жителей. Один из них получил три года лишения свободы.

В Новочеркасске живодера приговорили к году исправительных работ, а в Новошахтинске хантеры заплатили штраф в размере 100 и 110 тысяч рублей.

В минувшем году в Зимовниковском районе два местных жителя отправились на три года за решетку каждый.

Живодеры хвалятся историями жестоких расправ над хвостатыми в соцсетях Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«БЕЗДОМНЫХ СОБАК В ГОРОДЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО»

Но не все поддерживают суровые наказания за убийство питомцев. Некоторые горожане считают, что это вынужденная мера, которую применяют для того, чтобы обезопасить людей от животных.

Вечером и днем в разных районах города и поселках можно заметить стаи бродячих собак. Некоторые из них ведут себя агрессивно и кидаются на людей. Такое поведение не нравится местным жителям.

- Каждый раз, когда я иду к своему дому от остановки по улице 22 Линия, мне приходится обходить этот закуток, - рассказывает о своей боли пенсионерка Лидия Ивановна. - Там поселилась свора собак. И одна из них - самая большая и агрессивная - вечно нападает. А следом и остальные начинают лаять и кидаются в ноги. Пока их отловят и стерилизуют, они успеют кого-нибудь загрызть. Из-за «любителей животных» страдают обычные люди. Даже, несмотря на ежегодную стерилизацию, собаки все еще есть в городе. Приходится жить в страхе и оглядываться всегда, когда услышишь шорох.

СЕМЬ УКОЛОВ И НЕСКОЛЬКО ШВОВ

Кто-то из горожан просто боится громкого лая. Но есть и те, кто действительно пострадал от нападения агрессивных животных.

- Я живу на улице Ченцова, у нас совсем рядом кладбище, где постоянно собираются стаи собак, - рассказывает ростовская студентка Сабина. - Пару недель назад, когда я возвращалась вечером после работы, на меня выскочили озлобленные псы. Я даже не успела ничего сделать, они меня окружили и начали кусать за ноги. Зацепили пятку и голень, порвали платье и обувь. Я еле удержалась на ногах. В это время две женщины подбежали и начали их отгонять, а дворняги стали на них бросаться. Как итог: меня отвезли в больницу и сделали семь уколов от бешенства.

Теперь Сабина еще больше боится псов. Однако она считает, что собак расстреливать и травить нельзя.

- Даже после всего, что со мной случилось, я не одобряю тех, кто губит собак, - рассуждает Сабина. - Это же животные. Что с них взять? Они считают улицу своим домом. Конечно, дворняг надо отлавливать и стерилизовать, или же выпускать куда-нибудь в лес. Но не расправляться с ними!

ЧТО ДЕЛАТЬ?

И тогда напрашивается вывод: что делать, если возле дома появились злые собаки или охотник, который желает совершить самосуд?

Во-первых, не оставаться в стороне. Если есть проблема с бездомными животными, нужно обратиться в территориальный отдел ЖКХ районной администрации, чтобы там заказали отлов собак. В этой процедуре на сегодня нет ничего антигуманного: питомцев просто стерилизуют и выпускают на волю. Конечно, бешеных котов и собак могут усыпить. Но даже в этом случае, горожанин поступает правильно, так как животное уже не спасти, а оно может навредить человеку. Специалист по отлову Аркадий Ильков рассказал, что если собака имеет желтую бирку, то она не опасна для общества. Ее уже стерилизовали и бояться ее не стоит.

Во-вторых, если по каким-то причинам, власти не решают вопрос с агрессивными собаками, нет смысла устраивать самосуд. Жестокость не сделает живодера лучше, а, наоборот, она будет тяжелым грузом лежать на сердце.

Тогда как же обезопасить себя? Можно купить перцовый баллончик: им можно отбиваться не только от надоедливых собак, но и от «двуногих злоумышленников». И, кстати, собаки очень боятся электрошокера. Причем, бить током агрессивное животное не нужно: достаточно просто включить вблизи пару раз. Треск электричества напрочь отобьет желание у пса к вам подходить. Собаки - существа умные: один раз испугавшись, они больше не станут приближаться. Такими несложными манипуляциями и животных не покалечат, и успеют обратиться в администрацию с жалобой, а вдобавок будет еще одна интересная история, про то как победили стаю собак.

В-третьих, в семьях лучше всегда встречать близких, если они идут после работы или учебы вечером. И родных обезопасили, и прогулялись, и пообщались вне дома.

Ну, и наконец, равнодушие – хуже убийства. Если вы стали свидетелем готовящего забоя животных, особенно, если жестокость проявляют подростки, предупредите их, что это уголовно наказуемо. Ведь некоторым живодерам до сих пор кажется, что за это можно отделаться штрафом, только и всего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанин расстрелял бездомную дворнягу на глазах у детей

А после выбросил корчившуюся от боли несчастную бедолагу в мусорный жбан (подробнее)

Живодер выколол глаз дворняге в Ростовской области

А перед этим пса избили (подробнее)

Живодеры обстреляли кота и ранили его в глаз в Ростове-на-Дону

Животное получило серьезные травмы (подробнее)