Как зоозащитник из Ростовской области провалился под лед, спасая бездомного пса

Сотрудники МЧС помогли Илье не только спасти бездомного пса, но и вылезти из воды. Фото: предоставлено героем публикации.

На днях сотрудник новочеркасского приюта для безнадзорных животных Илья Нурутдинов увидел в одном из зоозащитных чатов экстренное сообщение Елены. Женщина писала, что в Ростове, на Северном, по замерзшей реке Темерник бродит бездомный пес. Собака была на середине реки и в любой момент могла провалиться под лед. Требовалась срочная помощь...

Новочеркасский зоозащитник рассказал «КП — Ростов-на-Дону», как он сам чуть не утонул, спасая ростовского бездомного пса.

СПАСАТЕЛИ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

Прочитав в чате сообщение, Илья вместе со своей супругой, недолго думая, решил поехать в Ростов.

- Так как все экстренные службы отказывались помочь, а ростовские волонтеры не спешили ничего делать, мы с женой решили сами заняться спасением, - рассказывает зоозащитник.

Илья взял с собой необходимые лекарственные препараты и оборудование для отлова. Связавшись с другом из Ростова, мужчина наскоро объяснил тому ситуацию и попросил поучаствовать. Приятель быстро согласился и даже умудрился найти необходимую надувную лодку.

ПОДПОЛЗАЛ К ПСУ НА ЛОДКЕ

Выехав из Новочеркасска на место, Илья встретился на Северном со своим другом и Еленой, которая и написала сообщение в чат.

- Мы увидели собаку посреди реки, - продолжает собеседник. - Пес ходил по льду кругами. Потом он прилег... В тот момент до него оставалось всего 100-150 метров.

Собака была исхудавшей и слегка побитой. Фото: предоставлено героем публикации.

Тогда спасатели привязали к лодке веревку. Илья лежа стал понемногу продвигаться к собаке, толкая лодку по льду. Так было больше шансов не провалиться. Когда до пса оставалось уже около пятидесяти метров, зоозащитник встал ногами на лед и пошел.

- Я дошел до пса и накинул на него ловчую петлю, - вспоминает мужчина. - После чего уже вместе с ним вернулся в лодку. Тут уж и сотрудники МЧС подъехали. Они стали тянуть нас к берегу.

ЛОДКА СТРЕМИТЕЛЬНО УХОДИЛА ПОД ЛЕД

Спасение было уже совсем близко — до берега оставалось всего ничего... Но во время буксировки днище лодки прохудилось, она резко стала сдуваться. Зоозащитник начал быстро погружаться под лед.

Инцидент произошел на реке Темерник в Северном жилом массиве. Фото: предоставлено героем публикации.

Но, к счастью, это произошло уже почти у берега. Поэтому полностью погрузиться под лед Илья просто не мог. Пес же ни капли не намок, а только с интересом наблюдал за действиями спасателей.

Доставив собаку на берег, Илья своим профессиональным взглядом осмотрел пострадавшего— тот сильно исхудал и был изранен. Зоозащитник сразу же отвез его в ветеринарную клинику, где пес и находится под наблюдением в настоящий момент.

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