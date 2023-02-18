Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2023 7:13

Как зоозащитник из Ростовской области провалился под лед, спасая бездомного пса

Во время спасательной операции на реке Темерник лодка дончанина получила пробоину
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Сотрудники МЧС помогли Илье не только спасти бездомного пса, но и вылезти из воды. Фото: предоставлено героем публикации.

Сотрудники МЧС помогли Илье не только спасти бездомного пса, но и вылезти из воды. Фото: предоставлено героем публикации.

На днях сотрудник новочеркасского приюта для безнадзорных животных Илья Нурутдинов увидел в одном из зоозащитных чатов экстренное сообщение Елены. Женщина писала, что в Ростове, на Северном, по замерзшей реке Темерник бродит бездомный пес. Собака была на середине реки и в любой момент могла провалиться под лед. Требовалась срочная помощь...

Новочеркасский зоозащитник рассказал «КП — Ростов-на-Дону», как он сам чуть не утонул, спасая ростовского бездомного пса.

СПАСАТЕЛИ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

Прочитав в чате сообщение, Илья вместе со своей супругой, недолго думая, решил поехать в Ростов.

- Так как все экстренные службы отказывались помочь, а ростовские волонтеры не спешили ничего делать, мы с женой решили сами заняться спасением, - рассказывает зоозащитник.

Илья взял с собой необходимые лекарственные препараты и оборудование для отлова. Связавшись с другом из Ростова, мужчина наскоро объяснил тому ситуацию и попросил поучаствовать. Приятель быстро согласился и даже умудрился найти необходимую надувную лодку.

ПОДПОЛЗАЛ К ПСУ НА ЛОДКЕ

Выехав из Новочеркасска на место, Илья встретился на Северном со своим другом и Еленой, которая и написала сообщение в чат.

- Мы увидели собаку посреди реки, - продолжает собеседник. - Пес ходил по льду кругами. Потом он прилег... В тот момент до него оставалось всего 100-150 метров.

Собака была исхудавшей и слегка побитой. Фото: предоставлено героем публикации.

Собака была исхудавшей и слегка побитой. Фото: предоставлено героем публикации.

Тогда спасатели привязали к лодке веревку. Илья лежа стал понемногу продвигаться к собаке, толкая лодку по льду. Так было больше шансов не провалиться. Когда до пса оставалось уже около пятидесяти метров, зоозащитник встал ногами на лед и пошел.

- Я дошел до пса и накинул на него ловчую петлю, - вспоминает мужчина. - После чего уже вместе с ним вернулся в лодку. Тут уж и сотрудники МЧС подъехали. Они стали тянуть нас к берегу.

ЛОДКА СТРЕМИТЕЛЬНО УХОДИЛА ПОД ЛЕД

Спасение было уже совсем близко — до берега оставалось всего ничего... Но во время буксировки днище лодки прохудилось, она резко стала сдуваться. Зоозащитник начал быстро погружаться под лед.

Инцидент произошел на реке Темерник в Северном жилом массиве. Фото: предоставлено героем публикации.

Инцидент произошел на реке Темерник в Северном жилом массиве. Фото: предоставлено героем публикации.

Но, к счастью, это произошло уже почти у берега. Поэтому полностью погрузиться под лед Илья просто не мог. Пес же ни капли не намок, а только с интересом наблюдал за действиями спасателей.

Доставив собаку на берег, Илья своим профессиональным взглядом осмотрел пострадавшего— тот сильно исхудал и был изранен. Зоозащитник сразу же отвез его в ветеринарную клинику, где пес и находится под наблюдением в настоящий момент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Скулила несколько дней»: в Новочеркасске спасли собаку, напоровшуюся на арматуру

Животное испугалось новогодних салютов и пыталось спрятаться (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Мужчину с собакой спасли из полыньи на Северном водохранилище в Ростовской области

Помощь потребовалась зооволонтеру и бродячему животному (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ