Мужчину с собакой спасли из полыньи на Северном водохранилище в Ростовской области

Замерзшая поверхность водоемов кажется крепкой, но это иногда обманчивое впечатление Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области в акватории Северного водохранилища из полыньи вытащили мужчину на лодке и собаку. Оказалось, зооволонтер пытался спасти животное, но сам попал в непростую ситуацию, и ему потребовалась помощь. Об инциденте рассказали в управлении по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

- Прибыли на место и увидели, что мужчина сидит в лодке, а в 20 метрах от него находится собака. Самостоятельно выбраться из водоема человек не мог, поскольку лед проваливался, - отметили в экстренном ведомстве.

Мужчину доставили на сушу с помощью лестницы и веревки. Медицинская помощь зоозащитнику в итоге не потребовалась. Также не осталась в беде и собака, ее быстро вызволили на берег.

Спасатели напоминают жителям Дона: выходить на лед очень опасно. Замерзшая поверхность водоемов кажется крепкой, но во время перепада температур часто не выдерживает даже сравнительно небольшой нагрузки.

Если вы оказались на льду, и он начал трескаться, нужно осторожно лечь на поверхность и отползти на безопасное расстояние. Бежать, а тем более прыгать, нельзя. Оказавшись в воде, не подтягивайтесь за кромку. Следует с осторожностью вынести на лед сначала одну, потом вторую ногу, и затем осторожно отползти или откатиться от опасного места.

Если вы увидели, что другой человек провалился под лед, необходимо срочно позвонить по номеру «112».

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