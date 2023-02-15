Водитель не справился с управлением и врезался в мачту уличного освещения. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Азове на Кагальницком шоссе в автоаварии пострадала 3-летняя девочка. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

- В момент ДТП малышка находилась на заднем сидении машины, вне специального удерживающего кресла. Девочка получила травмы, и ее увезли в больницу, - рассказали в ведомстве.

Автоинспекторы предварительно установили, что 37-летний водитель Hyundai i40 не выдерживал безопасную дистанцию с другим авто и не учитывал погодные условия. Из-за этого автолюбитель не справился с управлением и врезался в мачту освещения пешеходного перехода.

Госавтоинспекция напоминает: перевозить детей младше 7 лет нужно только в специальных креслах. За отсутствие удерживающего сидения штрафуют на 3 тысячи рублей.

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Сейчас в обстоятельствах случившегося уже разбираются сотрудники полиции (подробности)