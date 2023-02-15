Женщина попала под колеса машины на улице Благотворной Фото: Сергей ГАПОН

Днем 15 февраля в Шахтах водитель хлебовозки насмерть сбил 64-летнюю женщину, он умерла на месте от полученных травм. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По данным ведомства, трагедия произошла на улице Благотворной. Предварительно, 38-летний мужчина, выезжая задним ходом со двора, не успел вовремя остановить свой транспорт. Сейчас в обстоятельствах случившегося уже разбираются сотрудники полиции.

Донским водителям напоминают: по правилам ПДД, двигаться задним ходом можно только в том случае, если маневр безопасен и не создает помех другим машинам. При необходимости водитель должен контролировать выезд с помощью других людей.

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