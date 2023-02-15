С 20 февраля в центре Ростова-на-Дону ограничат движение транспорта

Ограничения введут на Варфоломеева и Семашко Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Ростова-на-Дону ограничат движение машин. Об этом жителей и гостей города предупреждает департамент автодорог.

- Ограничения введут с 20 февраля по 30 июня на Варфоломеева и Семашко в районе строения № 241/101. Это связано с работами по возведению здания бытового обслуживания, - говорится в сообщении.

Добавим, с 22 февраля по 22 апреля сложности с проездом появятся в переулке Университетском на участке от здания № 95 до улицы Суворова. Там будут проводить демонтаж корпуса ЮФУ.

Кроме того, с 22 февраля по 30 июня из-за строительных работ частично перекроют проспект 40-летия Победы от строения № 103 Е до строения № 97 В.

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