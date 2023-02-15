Более 6 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Ростова в ночь на 15 февраля

Для борьбы со снегом дополнительно привлекли 75 машин. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Более 6 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Ростова-на-Дону на специальные площадки в ночь на 15 февраля. Об этом сообщает городская администрация.

- Ночью было задействовано 188 единиц техники и 466 уборщиков. Также для борьбы со снегом дополнительно привлекли 75 машин, в том числе 6 минипогрузчиков, 16 фронтальных погрузчиков и 56 самосвалов. Израсходовали 743 тонны противогололедных материалов, - прокомментировали власти.

Работы продолжаются и сейчас. В течение дня 15 февраля на улицы донской столицы должны вывести 158 единиц техники, 66 из которых - комбинированные дорожные машины. Также собираются привлечь 536 уборщиков территорий.

Напомним, вчера на донскую столицу обрушились ветер, метель и снегопады. Людей о непогоде заранее предупреждали спасатели и синоптики. Сегодня, 15 февраля, в Ростове-на-Дону ожидаются небольшой снег и облачная с прояснениями погода. Ветер будет западный и северо-западный 6-11 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сити-менеджер Ростова-на-Дону рассказал о борьбе с последствиями снегопада

Ветер и метель сохраняются в донской столице (подробности)