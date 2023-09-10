10 сентября стартует финальный день голосования на Дону. Фото: Дмитрий Кутепов

Основной день выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва состоится в воскресенье, 10 сентября. Также он известен как единый день голосования. Сегодня в регионе также проходят дополнительные выборы депутатов в городах и районах области, в том числе — выборы депутатов Новошахтинской городской Думы восьмого созыва. Корреспонденты «КП — Ростов-на-Дону» весь день будут находиться на избирательных участках и следить за процессом. Рассказываем и показываем, как проходит единый день голосования в донской столице.

Явка на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 8-10 сентября 2023

Если за первый день на избирательные участки пришли 17,04 процента голосующих, то к концу второго дня успели отдать свои голоса 29,6 процента от общего числа избирателей на Дону. Традиционно самый большой наплыв желающих проголосовать на избирательных участках ждут в единый день голосования, воскресенье, 10 сентября.

До восьми вечера у избирателей есть время, чтобы отдать свои голоса за кандидатов. Фото: Лейла МИРИШОВА

Главное о кандидатах на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области

Депутатские кресла в донском парламенте седьмого созыва получат 60 человек из 484 кандидатов, уточнили в избиркоме Ростовской области. 20 из них изберутся по партийным спискам, а 40 — по ондомандатным округам. Это представители шести политических партий.

Избиратели получают два бюллетеня. Фото: Анна ШИЛЯЕВА

Как работают и когда закроются участки в Ростовской области

На выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области работают 2554 участка по всему региону. Они открываются в 8.00 и закроются в 20.00. работать будут без перерыва.

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