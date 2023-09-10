В Калмыкии разыскивают женщину, которая школьницей исчезла после того, как убили ее родителей 30 лет назад

Пропавшую ищут спустя 30 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этой истории сплошные загадки и ни одного ответа... Тридцать лет назад в Калмыкии при загадочных обстоятельствах были жестоко убиты родители, а 13-летняя дочка бесследно исчезла. Уже давно не при исполнении следователи, которые застали те события и видели своими глазами произошедшее. Но, но, казалось бы, безнадежное дело и в ведомстве не бросают, руки не опускают и надеются найти пропавшую девочку — повзрослевшей, живой и здоровой.

ВРОСЛЫХ УБИЛИ, А ДЕВОЧКА ИСЧЕЗЛА

Все произошло в далеком 1993 году. По данным следствия, третьего февраля в жилом доме, который располагался на территории фермы № 4 совхоза «Вознесеновский», что в Целинном районе Калмыкии, было обнаружено тело женщины с явными признаками криминальной смерти. А неподалеку, буквально в километре от той же фермы нашли тело ее сожителя, с огнестрельным ранением.

Тела родителей нашли на ферме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дома кроме взрослых была 13-летняя школьница. Но ни возле тела мамы, ни в доме ребенка не было. Следствие пришло к выводу, что после совершения убийств неизвестный похитил дочку женщины, над которой расправился.

ПРОПАЛА ШКОЛЬНИЦЕЙ, А ИЩУТ 43-ЛЕТНЮЮ ЖЕНЩИНУ

Пропавшую зовут Зульпият Шиябдиновна Магомедова, она родилась 5 января 1980 года. На оставшемся фото — темноволосая и кареглазая девочка с застенчивой улыбкой в школьном альбоме. Как она сейчас выглядит — могут восстановить только эксперты-криминалисты, способные по 3D-скану черепа восстановить внешность нашего далекого предка. Но, к сожалению, у них — только снимок.

Пропавшей девочке в 1993 году было 13 лет. Фото: СК по Республике Калмыкия.

До сих пор, спустя тридцать лет, нет ни весточки о том, где она может находиться.

Но нет и подтверждений, что ее уже нет в живых, а поэтому следователи надеются найти похищенную. Сейчас ей уже 43 года, и неизвестно, в каком регионе похищенная может находиться.

- Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Зульпият либо обстоятельствах ее исчезновения, просим сообщить в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия по телефонам, указанным ниже, - обращаются ко всем в пресс-службе регионального Следкома.

АЛЛО!

Телефоны СК по Республике Калмыкия: 8-905-400-55-66, 8-847-223-83-51.

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