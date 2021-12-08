Похищение в духе 90-х: держали в подвале и требовали, чтобы забрал заявление

Похитителей объявили в розыск, а после - задержали. Фото: Олег УКЛАДОВ

Преступление в стиле 90-х произошло в Ростовской области. Троих парней - всем им до 30 лет - заподозрили в похищении человека. История больше напоминает российский боевик прошлого века. Как и почему, узнала корреспондент "КП-Ростов-на-Дону".

ТРОЕ НА ОДНОГО

Как оказалось приятели решили размять кулаки. И под руку им попался старый знакомый. Слово за слово. Классический прием "трое на одного". Результат оказался закономерным. Избитый парень, оказавшийся в меньшинстве, решил наказать обидчиков по закону и написал заявление в полицию.

Начались проверки и разбирательства. "Беспредельщиков", на которых он указал, вызвали в райотдел. Но такой поворот дела им, похоже, не понравился. Вместо того, чтобы сделать должные выводы, "троица" решила по-своему "разобраться" с дерзким, по их мнению, парнем.

ПОСОВЕТОВАЛИ "ХОРОШЕНЬКО ПОДУМАТЬ"

В конце ноября, как в боевиках про эпоху лихих 90-х, вечером они ворвались в дом "жалобщика" и ударили электрошокером.

- После чего связали веревкой и отвели к одному из них домой, - рассказали в донском главке. - Жертву закрыли в подвале и оставили там ночевать.

Говорят, парню посоветовали "хорошенько подумать". Мол, отпустят только в том случае, если тот заберет заявление в полицию.

Но друзья просчитались: на следующий день азовчанину удалось сбежать. Сразу после побега он отправился в полицию. Его похитителей объявили в розыск, а после - задержали.

ЗА ТАКОЕ ГРОЗИТ ДО 12 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Теперь их "подвигами" занялись следователи Следственного комитета.

- В ходе допроса в качестве подозреваемых, задержанные дали признательные показания, рассказав об обстоятельствах похищения своего знакомого и причинения ему телесных повреждений, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов», в следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области. - В настоящее проводятся следственные действия.

Как добавили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Ростовской области, все трое заключены под стражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Если дело дойдет до суда, а молодых людей признают виновными, злоумышленникам грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

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