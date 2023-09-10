В начале недели пройдут дожди. Фото: Иван МАКЕЕВ

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Ростовской области на ближайшую неделю, с 11 по 15 сентября. По данным синоптиков, в регион придет настоящая осень. Столбики термометров опустятся еще ниже, а в отдельные дни пройдут дожди.

В ночь на понедельник, 11 сентября, температура снизится до +8 — +13 градусов, по северу — до +2. Днем на термометре будет +18 — +23 градуса. В отдельных районах в первый рабочий день пройдет небольшой дождь. При этом в юго-восточных, северо-западных и центральных районах прогнозируют высокую пожароопасность — пятого класса.

12 и 13 сентября синоптики ожидают похожую погоду. По ночам столбики термометров могут снижаться до +9 — +14 градусов. Днем потеплеет до +18 — +23 градусов, по югу — до +26. Ветер несильный — до 4 — 9 метров в секунду. В вторник ожидаются небольшие дожди, в среду — без существенных осадков.

По данным сервиса «Гисметео», в четверг, 14 сентября установится ясная погода. Ночью прогнозируется около +13 градусов, днем — около +23. 15 сентября температура в ночное время практически не изменится, днем потеплеет до +24. Осадков не предвидится.

Напомним, ранее синоптики гидрометцентра спрогнозировали в Ростовской области теплую погоду в начале сентября. По данным специалистов, ощутимое похолодание придет в регион во второй декаде, а в конце месяца возможны заморозки.

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