После закрытия участков члены комиссий приступили к подсчету голосов. Фото: Дмитрий Кутепов

Стали известны предварительные результаты выборов депутатов Законодательного собрания Ростовской области-2023. Об это сообщает пресс-служба ЦИК России. После закрытия избирательных участков 10 сентября в 20.00 начался подсчет голосов, и уже названы предварительные итоги.

Предварительные результаты выборов депутатов Законодательного собрания Ростовской области 10 сентября 2023 года: данные избиркома

По предварительным данным, на 23.20 обработано 0,67% избирательных бюллетеней. Лидируют члены партии «Единая Россия» - у них пока 62,77 процента голосов. На второй позиции партия КПРФ с 11,73% голосов, на третьей - ЛДПР, у которой 8,07 процента голосов избирателей, на четвертой - «Новые люди» - за них сейчас 6,14 процента народной поддержки, на пятом месте идет «Справедливая Россия — За правду» и 5,37% голосов, а у «Коммунистов России» - 4,03 процента голосов.

Когда озвучат окончательные результаты выборов депутатов Законодательного собрания Ростовской области

Завтра в полдень Центризбирком планирует огласить предварительные итоги единого дня голосования. Его руководитель Элла Памфилова уже призвала избиркомы в регионах не торопиться с определением окончательных итогов, внимательно рассмотреть все жалобы и обращения, чтобы ни у кого не возникало сомнений в легитимности избранных кандидатов.

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