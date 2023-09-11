Было любопытно смотреть на мучения: в Ростовской области живодера осудили за жестокое убийство собаки

Пес доверился мужчине, который надел на животное ошейник и поводок будто на обычную прогулку. Фото: Иван ВИСЛОВ

Очередная история человеческой жестокости, от которой мучительно гибнут животные. От человеческих рук погибла молодая и здоровая собака, хозяйский любимец Трой, которого однажды доверили не тому человеку. Именно этого мужчину первым в Ростовской области осудили за жестокое обращение с животными. Рассказываем подробнее.

ВЫВЕЛ ГУЛЯТЬ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

Все произошло еще прошлой осенью в Каменском районе. Илона (все имена изменены — прим. ред.) попросила своего знакомого Эдгара присмотреть за ее псом Троем, пока отправится по своим делам. Потрепала за ухом своего полуторагодовалого питбуля, отдавая ненадолго, но не знала, что делает это в последний раз. Когда вернулась за любимцем, он был уже мертв.

Хозяйка отдала знакомому любимца Троя на передержку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В какой-то из дней передержки мужчина надел на пса ошейник, прицепил поводок и отправился в ближайшую лесополосу. Трой, завиляв хвостом, побежал гулять. Но, когда человек и пес подошли поближе к посадкам, мужчина перекинул поводок через ветку и потянул так, что крупная собака повисла в воздухе. Как ни барахталась, перебирая лапами, дотянуться до земли не смогла. Несколько минут, которые пес тщетно боролся за жизнь, за ним с любопытством наблюдал человек. И это ему хвостатый пять минут назад доверял, а теперь погибал от рук жестокого человека мучительной смертью.

БЫЛО ЛЮБОПЫТНО

Зачем мужчина это сделал, остается загадкой. На судебном заседании он заявил, что ему хотелось посмотреть на мучения собаки. При этом все экспертизы признают мужчину вменяемым...

Суд увидел в действиях обвиняемого умышленные и садистские действия, и, назначил ему срок — и за жестокое убийство собаки, и за уничтожение чужого имущества (Троя щенком покупали за 25 тысяч рублей).

Мужчину осудили на 2 года и 1 месяц условно. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы условно, - сообщают в Каменском районном суде. - Наказание считать условным с испытательным сроком в два года.

БЕРУТ РАССЛЕДОВАНИЕ В СВОИ РУКИ

Напомним, в Северном жилом массиве Ростова жители несколько улиц ищут серийного отравителя собак. Люди подняли тревогу, когда от сильнейшего отравления погибла пятилетняя бездомная Чернушка. Она была любимицей всего двора — за ней все ухаживали: стерилизовали, прививали, травили паразитов. Оказалось в тот день от такого же отравления умерла еще одна собака в этом же районе.

Жители решили провести собственное расследование, ведь это далеко не первый случай гибели домашних и бездомных животных от яда в этом районе. Они нашли на видео с домофона кадр, где неизвестный мужчина за два часа до кончины Чернушки что-то ей, похоже скармливает. Жильцы нескольких домов собрали более 50 подписей, привлекли юриста, который добивается возбуждения уголовного дела. Ведь свидетелями мучительной смерти Чернушки стали детсадовцы, которых родители забирали вечером домой.

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