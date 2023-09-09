Умирала на глазах у детей: в Ростове жители Северного расследуют жестокое отравление собаки — любимицы микрорайона

Чернушка была любимицей всего района, и после смерти собаки жители устроили свое расследование. Фото: личный архив героев

От фото и видео, которые прислала Лариса Иванова, жительница Северного жилого массива Ростова-на-Дону, которое мы по понятным причинам показывать не будем, даже взрослому с крепкими нервами становится не по себе.

На тротуаре перед забором школы № 100 лежит собака вся в крови. Вокруг с нахмуренным видом собрались местные жители, которые на всякий случай держат своих четвероногих питомцев на руках. Поодаль родители забирают малышей из детсада № 36.

«ВСЕ НАШИ СОБАЧНИКИ РЫДАЛИ»

- Отравили нашу дворовую Чернушку, которая жила и никого не трогала. Ее все подкармливали, - чуть не плача говорит Лариса Ивановна. - Это произошло напротив школы и напротив садика. Мы пытались ее спасти, но ничего не получилось! Она умирала у меня на руках. Ветеринары уже не смогли ничего сделать.

Чернушка была любимицей всего микрорайона. Пять лет назад она еще щенком приблудилась ко двору по проспекту Королева между домами 1/7 и 1/8. Зооволонтеры стерилизовали ее, местные жители обрабатывали от блох и глистов, а подкармливали все вместе так, что казалось бездомная собака была упитаннее многих домашних.

- Она была ласковая и безобидная. Все собачники, выходя гулять со своими животными, выносили ей еду. Наши пенсионеры, кто не мог содержать дома своих кошек и собак, отрывали крохи от пенсии, чтобы ей кусок мяса купить и порадовать.

Но во вторник, пятого сентября, приветливой любимицы всего микрорайона не стало.

- В тот день шел дождь. Мы ее еще вытирали от воды. Около пяти вечера я вышла погулять со своей собакой Моней и увидела Чернушку возле школы и садика. Она лежала вся в крови. Мимо шло много детей и они видели эту картину. Я до сих пор не могу прийти в себя.

УМИРАЮТ НА ГЛАЗАХ

Жители района — и не только «собачники» — серьезно напуганы. Это, уже не первый случай отравления животных — бездомных и домашних.

- Еще шесть лет назад у нас дома поселился вандейский бассет-гриффон Арнольд. Мы привезли его из Греции. Арни был здоров, энергичен, весел и всегда доброжелателен, - делится своей историей жительница улицы Стартовой Татьяна Филатова. - Во время прогулки побежал к месту, где жители обычно кормили бездомных собак и кошек, что-то подобрал и съел. Через час ему стало плохо, парализовало лапки, он провалился в кому и через два часа умер. Это беда не только для нашей семьи, но и для друзей и знакомых, которые очень любили Арни.

Семья тяжело перенесла потерю Арни. Фото: Татьяна Филатова

- Это наш любимый «песель» Дезик. Очень дружелюбный мальчик, ни на кого даже на лаял, гулял только на поводке. Он умер всего в два годика от отравления в течение полутора часов, - говорит соседка ростовчанки Татьяна Гаврилова. - Сын расстроился, я была в шоке, все переживали. Нам было очень жалко нашего любимца. До сих пор не поймем, за что его так.

- Это мой Тошка. В последний раз вышел прогуляться в сентябре и что-то подобрал, а потом ему резко стало плохо. Мы доехали до ветклиники, но спасти его не удалось. Для всей семьи и сына это было большим шоком. Любим и вспоминаем его, - рассказывает Марина Корнякова, которая живет на проспекте Королева.

Пес по кличке Дезик умер от отравления в два годика. Фото: Татьяна Гаврилова

ОТРАВУ ДОСТАТОЧНО ВДОХНУТЬ

- Чтобы собаки не отравились, выгуливаем их теперь только в намордниках, но и они могут не спасти. В прошлом году десятки собак, и большинство из них — домашние, погибли после прогулки на лужайке возле гипермаркета. Там был рассыпан такой яд, которого достаточно просто вдохнуть. Соседка из моего подъезда не довезла йорка до клиники, - вспоминает Лариса Иванова.

Некоторые хозяева даже выходят на прогулку с ампулами «скорой помощи» - препаратов, которые надо вколоть животному при первых признаках отравления, чтобы было больше шансов довезти собаку до ветклиники и спасти.

И родители, и сын скучают по Тошке. Фото: Марина Корнякова

По мнению местных жителей, Чернушку могли отравить большой дозой одного из препаратов, которые свободно продаются в аптеках.

- В больших дозировках он приводит к мучительной смерти животного в считанные часы. И ладно если так, ног если это все-таки крысиный яд? Если эта отрава случайно попадет в руки первоклашек? - говорит Лариса.

ОТСЛЕДИЛИ ПО КАМЕРАМ НАБЛЮДЕНИЯ

Смерть любимицы микрорайона жители не стали спускать на тормозах.

- Мы вызывали полицию, участкового, но все говорили, что собаками не занимаются, - продолжает Лариса.

Тогда жильцы дома, которые привечали Чернушку, помогли достать видео с домофона. На записи высокий мужчина крупного телосложения за пару часов до трагедии кладет что-то перед Чернушкой, и собака, похоже, это съедает.

- Мы просмотрели еще видео с камеры магазина. На нем видно, что у него был целый пакет мяса, и он с ним шел по району и подкладывал собакам, как мы считаем, отравленную еду, - утверждает Лариса. - Также работница киоска рассказала, что незнакомые мужчины заходили и хвалились, что «потравят всех собак».

ДОБИВАЮТСЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

А сегодня стало известно, что в один день вместе с Чернушкой от отравления умерла собака учителя школы № 100. Это еще больше возмутило местных жителей, и они написали коллективное заявление в администрацию Ворошиловского района, администрацию Ростова-на-Дону, участковому и в отдел полиции. На данный момент, под ним собрали уже 50 подписей. К делу подключился юрист.

Дворовую любимицу Пальму отправили на передержку к волонтерам, чтобы избежать беды. Фото: Лариса Иванова

- Будет подавать заявление о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными в присутствии малолетних», потому что свидетелями мучительной смерти Чернушки стали и школьники, и детсадовцы, - рассказала Лариса Иванова.

А главную дворовую подружку Чернушки — годовалую Пальму — отдали на передержку волонтерам и усиленно ищут ей хозяев, пока не дошло до беды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Догхантеры снова взялись за дело: на северном массово гибнут домашние и бродячие собаки

После прогулок у животных появляются признаки массового отравления, а через некоторое время наступает смерть (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове пенсионерка обвинила догхантеров в гибели нескольких ее собак

Сейчас женщина пытается спасти единственного выжившего питомца (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростове догхантер отравил собак в Нахичевани

Ростовчане рассказали, что неизвестный мужчина раскидал куски отравленного мяса, в том числе и на детской площадке (подробнее)