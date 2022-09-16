В Ростове догхантер отравил собак в Нахичевани

В соцсетях местные жители были возмущены такой жестокостью, ведь собаки не вели себя агрессивно по отношению к людям. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону неизвестный отравил собак. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказала одна из местных жительниц. Случай человеческой жестокости, которая у многих просто не укладывается в голове, произошел в ночь на 11 сентября. Кто-то разбросал отравленные куски мяса в Нахичевани, на территории нового ЖК - в районе скейтпарка и фонтана.

- Часть закинули даже на детскую площадку, - рассказала местная жительница Евгения. - Доверчивые и голодные собаки, подумав, что им хотят помочь, съели отравленную еду.

Очевидица сняла на видео, как один из бездомных псов бьется в конвульсиях на тротуаре. Сильное отравление не оставило шансов животному. Пес скончался.

В соцсетях местные жители были возмущены такой жестокостью, ведь собаки не вели себя агрессивно по отношению к людям. Многие жильцы наоборот подкармливали дворняг и старались помочь.

- Некоторые из соседей часто жаловались на собак, хотя они на самом деле безобидные, привиты и с бирками, никого не трогали, - продолжает собеседница. - По камерам отследили, что это был мужчина. Вроде как его еще не нашли.

Многие возмутились и тем, что отравленные куски мяса были разбросаны и на детской площадке.

- Любой ребенок мог запросто дотронуться до них и потащить руку в рот. Страшно, - пишут ростовчане в городских пабликах.

В Главном Управлении МВД России по Ростовской области сообщили, что по данному факту проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

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