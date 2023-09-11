Подросток с ножом ранил четверых взрослых в школе под Ростовом: Что известно на данный момент

Подростка с ножом задержали правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В хуторе Красный десант Неклиновского района 15-летний школьник с ножом ранил четырех человек. Об этом на своей странице сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Происшествие случилось 11 сентября около 7:30 утра.

- Вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых – троих сотрудников и родственника одного из учеников, - сообщил глава региона.

На место происшествия вызвали экстренные службы. Подростка сразу же задержали. Правоохранители выяснили, что он ученик 9 класса, который обучается в этой же школе. У подростка есть психическое расстройство.

Сейчас на месте работают специалисты. Никто из детей не пострадал. Состояние получивших ранения – легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь

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