Гостевой дом «Большая медведица» поздравляет жителей Ростова-на-Дону с Днем города

Фото: Вадим Усенко

Дорогие жители и гости Ростова-на-Дону!

Поздравляю вас с замечательным праздником — 274-м днем рождения любимого города. Города, в котором вы выросли, живете и трудитесь на благо родного края. Куда приезжаете в гости к друзьям и родным, гуляете по залитым солнцем улицам и любуетесь его неповторимой архитектурой и видом на Дон-батюшку.

Недаром Ростов-на-Дону зовется южной столицей и «Воротами Кавказа». Побывав раз в Ростове, влюбляешься в этот солнечный край раз и навсегда за гостеприимство и хлебосольную встречу.

От всей души желаю прекрасному городу-миллионнику развития и процветания, становиться краше день ото дня, быть лучше, уютнее! А его жителям — больше поводов для улыбок и гордости своим городом и земляками, чтобы сказать: «Я — из Ростова-на-Дону»!

Ну, а отдохнуть от городской суеты и провести последние теплые деньки, приглашаем вас в Гостевой дом «Большая медведица», в хутор Гуамка!

С уважением, руководитель гостевого дома «Большая медведица» Светлана Галич.

https://vk.com/bolshaya_medveditsa

Реклама. Индивидуальный предприниматель Галич Н.А.