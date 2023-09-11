Мать бросилась в горящий дом: под Ростовом трехлетний мальчик устроил пожар, в котором погибла его годовалая сестра

В Шахтах в частном доме произошел пожар. Погибла годовалая девочка. Фото: МЧС по РО

В Шахтах Ростовской области 11 сентября при пожаре в частном доме погиб годовалый ребенок. Происшествие случилось вечером на улице Милиционной, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Ростовской области.

МАТЬ ПЕРВАЯ БРОСИЛАСЬ В ДОМ

Как рассказал «КП – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах, молодая семейная пара в тот день хлопотала во дворе. В доме без присмотра остались их двое детей: годовалая дочь и трехлетний сын. Мама и папа считали, что малышке ничего не угрожает – ребенок был в люльке.

Неожиданно мать почувствовала запах гари. Женщина побежала к дому и увидела, что из окна вырываются языки пламени. Она бросилась внутрь, следом за ней – глава семьи. Мать вывела на улицу сына, а мужчина на руках вынес младшую дочь.

ПОГИБЛА ДО ПРИЕЗДА СКОРОЙ

К приезду скорой помощи годовалая девочка уже не дышала. По предварительным данным, ребенок задохнулся дымом. Трехлетний мальчик выжил, ему оказали помощь медики.

Специалисты предполагают, что пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем. Предварительно известно, что трехлетний ребенок нашел зажигалку и начал проверять ее в действии. В какой-то момент вспыхнул диван, а следом – и вся комната.

По предварительным данным, сначала вспыхнул диван. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

- Площадь пожара составила 12 квадратных метров. На тушение выезжали две единицы техники и восемь человек личного состава. Причиной пожара стала шалость с огнем трехлетнего ребенка, - прокомментировали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

В органах опеки говорят, что семья считается благополучной, на учете в ПДН не состояла.

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