Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 сентября 2023 15:38

В Ростове-на-Дону произошел пожар в многоквартирном доме

В Ростове загорелась квартира в многоэтажке
Лейла МИРИШОВА
На месте ЧП работали семь спецмашин и 28 спасателей.

На месте ЧП работали семь спецмашин и 28 спасателей.

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло днём 9 сентября на проспекте Коммунистическом 30/1.

По предварительной информации, в многоэтажке около 16 часов загорелась квартира на десятом этаже. Очевидцы, почувствовав запах дыма, сразу же вызвали спасателей. Огонь буквально за считанные минуты охватил порядка двух квадратных метров. Полностью потушить огонь удалось за несколько минут. К счастью, при пожаре никто не пострадал.

На месте ЧП работали семь спецмашин и 28 спасателей. Причина пожара устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области при пожаре из многоквартирного дома эвакуировали 15 человек

Во время пожара в МКД в Шахтах пришлось эвакуировать 15 жильцов (подробнее)