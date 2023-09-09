На месте ЧП работали семь спецмашин и 28 спасателей. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло днём 9 сентября на проспекте Коммунистическом 30/1.

По предварительной информации, в многоэтажке около 16 часов загорелась квартира на десятом этаже. Очевидцы, почувствовав запах дыма, сразу же вызвали спасателей. Огонь буквально за считанные минуты охватил порядка двух квадратных метров. Полностью потушить огонь удалось за несколько минут. К счастью, при пожаре никто не пострадал.

На месте ЧП работали семь спецмашин и 28 спасателей. Причина пожара устанавливается.

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