В Ростовской области при пожаре из многоквартирного дома эвакуировали 15 человек

Несмотря на небольшую площадь, охваченную огнем, из здания вывели 15 жильцов для их же безопасности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Аюта под Шахтами Ростовской области в многоквартирном доме произошел пожар. ЧП случилось в пятницу, восьмого сентября, во второйполовине дня, сообщают в пресс-службе МЧС по донскому региону.

- Сообщение о возгорании поступило в 15.13. Пожар произошел в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: проезд 3-й квартал, 17, - уточнили в экстренном ведомстве.

На место выехала бригада пожарных — восемь человек личного состава, две единицы спецтехники. Уже через 22 минуты после поступившего вызова возгорание было локализовано на площади три квадратных метра и ликвидировано.

Для безопасности 15 жильцов МКД были эвакуированы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове во время пожара в многоквартирном доме эвакуировали 15 человек

В Ростове произошел пожар в многоквартирном доме (подробнее)