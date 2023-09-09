Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 сентября 2023 11:49

В Ростовской области при пожаре из многоквартирного дома эвакуировали 15 человек

Во время пожара в МКД в Шахтах пришлось эвакуировать 15 жильцов
Татьяна ТИХОНОВА
Несмотря на небольшую площадь, охваченную огнем, из здания вывели 15 жильцов для их же безопасности.

Несмотря на небольшую площадь, охваченную огнем, из здания вывели 15 жильцов для их же безопасности.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Аюта под Шахтами Ростовской области в многоквартирном доме произошел пожар. ЧП случилось в пятницу, восьмого сентября, во второйполовине дня, сообщают в пресс-службе МЧС по донскому региону.

- Сообщение о возгорании поступило в 15.13. Пожар произошел в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: проезд 3-й квартал, 17, - уточнили в экстренном ведомстве.

На место выехала бригада пожарных — восемь человек личного состава, две единицы спецтехники. Уже через 22 минуты после поступившего вызова возгорание было локализовано на площади три квадратных метра и ликвидировано.

Для безопасности 15 жильцов МКД были эвакуированы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове во время пожара в многоквартирном доме эвакуировали 15 человек

В Ростове произошел пожар в многоквартирном доме (подробнее)