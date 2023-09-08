В Ростове во время пожара в многоквартирном доме эвакуировали 15 человек

В Ростове произошел пожар в многоквартирном доме Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Ростове-на-Дону во время пожара в многоэтажке эвакуировали 15 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло утром на улице Королева 1/1.

По предварительным данным, пожар в одной из квартир начался около 7:10. Загорелись домашние вещи. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. Пламя охватило порядка восьми квадратных метров. Из многоквартирного дома эвакуировали 15 человек. Спасателям удалось потушить огонь около за несколько минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте ЧП работали 32 пожарных и восемь единиц спецтехники.

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