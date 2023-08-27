В Ростове произошел крупный пожар в районе Днепровского рынка

В 21.36 возгорание локализовали на площади 50 кв метров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове произошел пожар на улице Вятской, 47. В этом районе находится Днепровский рынок. Возгорание началось около 21 часа 27 августа.

В донском управлении МЧС сообщили, что загорелась гофротара на открытой площадки.

На место выехали восемь человек и две единицы техники. Пожар удалось локализовать в 21.36 на площади 50 кв метров. Спасатели продолжают ликвидировать возгорание.

Напомним, 26 августа в центре Ростова на улице Большой Садовой загорелся легковой автомобиль. Во время движения она была полностью охвачена огнем. К счастью, никто не пострадал.

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