Оставил на обочине и бросил умирать: под Ростовом водитель сбил 90-летнего пенсионера и уехал за покупками на рынок

Пожилой мужчина умер в больнице Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Батайске Ростовской области перед судом предстал водитель, сбивший пожилого мужчину. Его обвиняли в том, что он наехал на пешехода, а потом уехал с места происшествия.

БЫЛ КРЕПКИМ И ЛЮБИЛ ЖИЗНЬ

В то утро 90-летний Петр Иванович ( имя изменено – прим. ред.) как обычно встал пораньше, собрал удочки и пошел к озеру. Удить рыбу было его любимым занятием. Он даже специально переехал жить поближе к водоему. По словам близких, несмотря на солидный возраст, Петр Иванович был еще крепким мужчиной и редко жаловался на здоровье.

Пенсионер вышел из дома и не спеша начал переходить дорогу. В этот момент на проезжей части показалась «четырнадцатая». Водитель, по всей видимости, надеялся, что успеет проскочить, не задев пешехода. Не вышло.

Через мгновение последовал глухой удар, и пожилой мужчина рухнул на землю.

ПОСЛЕ АВАРИИ – НА РЫНОК

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, водитель притормозил, вышел из салона и подошел к сбитому человеку.

58-летний батайчанин поднял еще живого пенсионера с земли и отвел на обочину, к забору.

- Я несколько раз спросил, нужно ли вызвать врачей. Но он раза три или четыре ответил, что не стоит, - расскажет позже хозяин «четырнадцатой».

По всей видимости, эта реакция пешехода вполне устроила водителя. Он сел в машину и помчался по своим делам – на рынок за продуктами.

«НА НЕГО БЫЛО БОЛЬНО СМОТРЕТЬ»

А пенсионер с удочкой в руках так и стоял у дороги, прислонившись к забору.

Скорую Петру Ивановичу вызвал сосед, он же позвонил и сыну пострадавшего. Через несколько минут врачи были на месте. Приехал и сын пенсионера. Осмотрев пожилого мужчину, медики решили немедленного его госпитализировать.

Сын отправился в больницу вместе с отцом.

- Папа жаловался на сильную боль в спине. Из его руки текла кровь. Лицо было синее от удара о землю. На него было больно смотреть. А еще отец взял с собой в реанимобиль удочку, боялся, что потеряет. Видимо, надеялся на то, что через пару дней его выпишут, и он вновь отправится на озеро, - позже расскажет сын Петра Ивановича.

А на следующий день мужчина скончался в больнице. Выяснилось, что у него были многочисленные переломы, в том числе лобной кости, а еще - ушиб шейного отдела спинного мозга и другие травмы.

Как сообщила «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» помощник прокурора Батайска Наталья Суворова, мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения.

Суд признал водителя виновным. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии–поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортного средства сроком на два года.

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