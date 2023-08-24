«Эту боль не описать, мы простились с детьми»: в Ростовской области похоронили жениха и невесту, погибших в ДТП

В Ростовской области простились с влюбленными, погибшими в ДТП Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области, в соседних Мартыновском и Волгодонском районах, простились с 23-летним Александром и 21-летней Дарьей (все имена изменены – прим. ред.). Они много лет были не разлей вода: вместе работали, потом встречались, а недавно решили пожениться. Но планам не суждено было сбыться.

«СКАЗАЛА, ЧТО ОЧЕНЬ ЖДЕТ МЕНЯ»

Александр и Дарья погибли 21 августа в ДТП на трассе под Волгодонском. По предварительным данным, Александр на своем автомобиле «Лада Приора» выехал на встречную полосу. Здесь машина «лоб в лоб» столкнулась с «ВАЗом», в которой ехала семья с четырьмя детьми. Все восемь человек, которые находились в обеих легковушках, скончались.

Как рассказала корреспонденту «КП – Ростов-на-Дону» Ольга – мама Дарьи – за час до аварии она успела поговорить с дочерью по телефону.

- Я возвращалась из Астрахани и перед тем, как сесть в рейсовый автобус, созвонилась с моей девочкой. Она сказала, что очень ждет меня. После моего возвращения должно было состояться сватовство. Саша собирался просить руки Даши.

«ЭТУ РАНУ НЕ ЛЕЧИТ ВРЕМЯ»

Сашу и Дашу хоронили в один день. Тела из морга семьи забирали практически одновременно.

- Родители Саши приехали в наш хутор. Простились с нашей девочкой. А потом поехали в свой поселок в Мартыновском районе хоронить единственного сына, - рассказывает Ольга. – Мы простились с нашими детьми. Эту боль не описать. Она навсегда останется в сердце. Эту рану не лечит время.

По словам местных жителей, на маленьком кладбище в день похорон Даши было многолюдно.

- Пришли и молодежь, и взрослые, и пожилые. Дашу все знали. Она была очень хорошей девочкой, доброй и отзывчивой, - говорят хуторяне.

25 августа Даше должно было исполниться 22 года. В этот день родные девушки обязательно придут к ней на могилу.

Тем временем следствие продолжает выяснять детали аварии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Расследование взяла на контроль областная прокуратура.

Коллектив «КП – Ростов-на-Дону» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

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