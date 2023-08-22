Авария унесла жизни восьми человек - четверых молодых людей и девушек и четверых детей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Страшное ДТП произошло в Ростовской области вечером 21 августа. На трассе под Волгодонском в лобовом столкновении погибли 8 человек, из которых 4 — дети. Рассказываем, что известно о слушившемся на утро вторника, 22 августа.

О вечерней аварии на трассе сообщил губернатор Василий Голубев. Как рассказал глава региона, около восьми вечера, в Волгодонском районе в результате страшного лобового столкновения погибли восемь человек, в том числе четверо детей.

Как разворачивались события перед аварией с 8 погибшими в Ростовской области

Как сообщает собственный источник «КП — Ростов-на-Дону», 23-летний водитель за рулем «Лады Приоры», по предварительным данным, не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения, где врезался «лоб в лоб» в движущуюся навстречу «четырнадцатую», которой управлял 32-летний водитель. Удар был такой силы, что переднюю часть «Приоры», оставшейся на обочине, расплющило, а «ВАЗ 2114» вылетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП погибли оба водителя и все пассажиры — 21-летняя девушка в «Приоре», 20-летняя родственница водителя «четырнадцатой» и четверо его детей — два мальчика и две девочки. Самому старшему мальчику 12 лет, а младшей сестренке — всего четыре годика.

Приехавшим медикам не удалось спасти ни детей, ни взрослых - все погибли на месте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На место аварии, как только стало известно о ее последствиях, выехали руководители областного ГИБДД, работала следственная группа регионального следкома.

- Выражаю глубокие соболезнования родным погибших, - высказался губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Перекрыто движение после аварии с 8 погибшими в Ростовской области

По состоянию на три часа утра в районе хутора Потапов на трассе все еще тянется пробка — проезд затруднен в обе стороны — и на Ростов, и от Ростова. Напомним, из-за аварии движение в сторону Ростова-на-Дону было перекрыто. Госавтоинспекцией организовывались маршруты объезда.

Правоохранительным органам предстоит разобраться в причинах случившегося. Фото: СУ СК по Ростовской области

Причина ДТП с 8 погибшими в Ростовской области

Отметим, что на данный момент известна лишь предварительная причина, которая могла привести к аварии. На месте смертельного ДТП работают следователи и криминалисты. В Следственном управлении СК по Ростовской области сообщили, что после первоначальных следственных действий будет принято решение. Региональная прокуратура также инициировала свою проверку и взяла под контроль проверку других правоохранительных органов.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, после первоначальных следственных действий будет принято решение. Проверку организовала областная прокуратура. И только правоохранительные органы смогут назвать точную причину трагедии.

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