ДТП произошло вечером 21 августа. Фото: Сергей ГАПОН

На трассе «Ростов — Волгодонск» 21 августа произошла крупная авария. Погибли восемь человек, из них — четверо детей. Рассказываем, что известно о причине ДТП.

По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», за рулем одного из автомобилей — Lada Priora — находился молодой мужчина.

— Предварительно — он не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу, — рассказал собеседник издания.

На «встречке» «Лада» врезалась в «ВАЗ». После чего второе авто от удара слетело в кювет.

Известно, что в «Ладе» погибли водитель и его пассажирка. В «ВАЗе» могла находиться семья — двое взрослых и четыре ребенка. Все они скончались на месте.

Отметим, точную причину происшествия установят правоохранители. На месте ДТП работали следователи и криминалисты. После первичных следственных действий будет принято процессуальное решение. Проверкой по факту аварии также занялась областная прокуратура.

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