«Больно терять детей»: Мать погибшей в ДТП рассказала, что думает о ее женихе, выехавшем на «встречку» под Ростовом

Прибывшие на место врачи лишь констатировали смерти Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области продолжают выяснять обстоятельства аварии 21 августа, которая унесла сразу восемь жизней. ДТП произошло под Волгодонском. Там, на трассе, лоб в лоб столкнулись «четырнадцатая» и «Лада Приора». В первом авто находились родители и четверо детей возрастом от трех до десяти лет. В другой машине ехали жених с невестой. Все участники аварии погибли почти мгновенно.

После аварии в областной Госавтоинспекции сообщили, что водитель «Приоры» десятки раз нарушал ПДД.

ПРИВЛЕКАЛИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ МНОГО РАЗ

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель «Приоры» - 23-летний Александр (все имена изменены – прим. ред.). Машина на скорости выехала на встречную полосу, после чего и произошло столкновение.

В селе, где родился и вырос Александр, отзываются о нем как о добром парне. Вот только, говорят местные, он частенько любил погонять на машине, порой напрочь забывая о скоростных ограничениях.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что только за последний год Александра 21 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Из них девять раз – за тонировку, два раза – за нарушение правил маневрирования, шесть раз – за непредоставление преимущества в движении пешеходам, два раза – за нарушения правил перевозки людей.

Еще дважды мужчина привлекался к ответственности как пешеход. Он переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте.

- В момент ДТП водитель и его пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности, - прокомментировали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«НА ВСЕ ВОЛЯ БОЖИЯ»

Известно, что пассажиркой Александра была его 21-летняя невеста Дарья. Пара встречалась много лет и собиралась пожениться. По словам Ольги, мамы девушки, в ближайшее время у них должно было пройти сватовство.

Женщина говорит, что не винит молодого человека. Она считает что случившееся - трагическое стечение обстоятельств.

- Сейчас чего только не пишут в интернете о Саше, много плохого. Что он - якобы лихач. Но я его ни в чем не виню. Думаю, что судьба каждого предначертана. Никто в этом не виноват, стечение обстоятельств. Да и на все в жизни воля Божия.

Известно, что Александр – единственный сын в семье.

- Очень больно терять детей. А у его мамы только он один и был. Мы с ней созваниваемся, стараемся поддержать друг друга, - говорит Ольга.

Тем временем по факту аварии Следком возбудил уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Расследование всех обстоятельств ДТП находится на контроле областной прокуратуры.

«КП-Ростов-на-Дону» приносит соболезнования родственникам и близким погибших.

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