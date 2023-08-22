«На днях собирался свататься»: молодые жених и невеста оказались среди восьми погибших в ДТП в Ростовской области

На месте ДТП работали следователи, прокуратура и руководители областного ГИБДД. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростовской области вечером 21 августа произошла авария, в которой погибли восемь человек. Как рассказали в экстренных службах, на трассе «Ростов — Волгодонск» лоб в лоб столкнулись «Лада Приора» и «четырнадцатая». В последней находились супруги и их четверо детей возрастом от четырех до 12 лет. В другой машине ехали влюбленные – 23-летний Александр и 21-летняя Дарья (все имена изменены – прим. ред.). Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» пообщался с мамой Дарьи.

«МАМОЧКА, ПРИЕЗЖАЙ СКОРЕЕ»

По словам женщины, Александр и Дарья встречались много лет. Пара собиралась пожениться. Александр хотел сделать предложение по русским традициям – посвататься, попросить у родителей руки их дочери.

- Я в тот момент была в Астрахани. Детям сказала, что, как вернусь домой, жду сватов, - рассказывает Ольга.

В день аварии женщина взяла билет на автобус до родного хутора под Волгодонском. За час до отправления рейса ей позвонила Даша.

- Мамочка, приезжай скорее, мы тебя очень ждем, - сказала девушка.

Этот разговор с дочерью стал последним в жизни.

«МОЛИЛАСЬ, ЧТОБЫ БОГ ЗАБРАЛ МОЮ ЖИЗНЬ»

- И вот, я еду в автобусе, а мне звонит старшая. От нее я узнала, что Даша разбилась в аварии. Тогда мы еще не знали, жива ли она. Я хотела, чтобы у меня выросли крылья, чтобы быстрее оказаться со своей девочкой. Всю дорогу молилась, чтобы Бог забрал мою жизнь, а не ее. Просила, чтобы Дашенька выжила. Думала - пусть даже останется инвалидом, я бы ее выходила. Но только не смерть.

Но последние надежды матери рухнули, когда она оказалась на месте аварии.

- Моя дочь лежала в искореженной машине. Такая беспомощная, неподвижная, - рыдает мать.

«НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОЙДУ НА МОГИЛУ»

По словам Ольги, семья еще не определилась с датой похорон, так как тела находятся в морге.

Сейчас Ольгу поддерживают дети и внуки.

- А вот Саша был единственным ребенком в семье. Иногда его мама словно забывает о трагедии и говорит, что ждет сына дома. Я не знаю, как мы с ней это переживем.

Через пять дней Даше должно было исполниться 22 года.

- На ее день рождения пойду к ней на могилу, - тихо говорит женщина.

Тем временем, в хуторе, в котором жила Даша, пытаются материально помочь ее семье.

- Я ни у кого ничего не просила, но люди присылают деньги, звонят, соболезнуют. Всем жалко мою девочку.

Правоохранительные органы начали проверку по факту ДТП. Она находится на строгом контроле областной прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ездили за покупками к школе»: что известно о многодетной семье, погибшей в ДТП в Ростовской области

Многодетная семья из Ростовской области поехала за покупками к школе и разбилась в ДТП (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Разбился отец и четверо детей»: что известно о ДТП в Ростовской области, в котором погибли 8 человек, на утро 22 августа

В аварии с 8 погибшими в Ростовской области разбился отец и четверо детей (подробнее)