Детали аварии выясняют сотрудники правоохранительных органов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области 21 августа погибли сразу восемь человек: молодая пара и супруги с четырьмя детьми. По предварительным данным, 23-летий водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу и врезался в «четырнадцатую», в которой ехала многодетная семья. Удар был такой силы, что автомобили превратились в груду металла. Шансов выжить у людей в обеих машинах просто не было.

«КП-Ростов-на-Дону» выяснила, что известно о семье, погибшей в аварии.

«ЭТО БЫЛА СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»

Жители небольшого донского поселка до сих пор не могут поверить в произошедшее. В одночасье на трассе погибла большая семья, которую многие хорошо знали.

Как рассказали корреспонденту «КП – Ростов-на-Дону» в школе, Амина и Сулейман (все имена изменены – прим. ред.) были любящими и ответственными родителями.

- Мама не работала, занималась детьми. Супруги воспитывали двух сыновей и двух дочерей. Амина никогда не пропускала родительских собраний, всегда интересовалась успеваемостью своих трех учеников. Ее самая младшая дочь в школу еще не ходила,- рассказали сотрудники учебного заведения.

По словам учителей, школьники были добрыми, веселыми, улыбчивыми детьми.

- Ходили на дополнительные занятия, хорошо учились. Это была счастливая семья, - продолжают в школе.

В день трагедии родители с детьми возвращались из соседнего Волгодонска домой, в поселок.

- В город семья ездила за покупками к первому сентября, - рассказал «Комсомолке» местный мулла.

Старших детей взяли для того, чтобы они померили школьную форму. Младшую – за компанию.

Прощаться с семьей будут завтра, 23 августа.

- Сейчас ждем из Турции маму погибшего главы семьи. Поэтому дату похорон назначили на такое время, - пояснил мулла.

РАЗБИЛСЯ С НЕВЕСТОЙ

Тем временем в соседнем поселке тоже готовятся к похоронам. Здесь будут прощаться с 23-летним водителем «Приоры».

- Он был веселым, дерзким, жизнерадостным. Собирался жениться. Но у судьбы свои планы. В машине разбилась и его невеста, - рассказали местные жители.

Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

- По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Взят на контроль и ход проведения проверки, организованной правоохранительным органом, - прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства.

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