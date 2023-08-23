«Родителям стало плохо»: около тысячи человек простились с многодетной семьей, которая погибла в ДТП под Ростовом

На похороны семьи приехали даже из других регионов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из поселков Ростовской области 23 августа было многолюдно и очень тихо. Здесь прощались с супругами и их четырьмя детьми, погибшими 21 августа в ДТП на трассе под Волгодонском. В этот день семья ездила за покупками к школе и возвращалась домой. Неожиданно на трассу вылетела «Лада Приора». Родители и трое детей погибли мгновенно. А младший ребенок скончался в карете скорой помощи. Не спаслись и 23-летний водитель «Приоры» и его 21-летняя невеста.

НЕ ВИДНО БЫЛО КОНЦА ТРАУРНОЙ ПРОЦЕССИИ

Один из жителей поселка рассказал «КП-Ростов-на-Дону», что на похоронах были практически все местные. Приехали и из других регионов страны.

- Людей было очень много. Наверное, около тысячи. Ни конца, ни края не было видно траурному шествию, - говорит собеседник.

Помимо родственников, друзей и знакомых семьи на кладбище пришли представители администрации и сотрудники школы, в которой учились дети.

На кладбище всю церемонию дежурила скорая. Местные жители говорят, что мамам погибших супругов стало плохо - женщинам понадобилась помощь медиков. Многие из близких хотели сказать прощальное слово, но просто не нашли в себе сил.

ЕЗДИЛИ ЗА ПОКУПКАМИ К ШКОЛЕ

Как ранее рассказали знакомые семьи, погибших супругов в поселке хорошо знали. Их старшему сыну было всего 12 лет, младшей дочери - четыре. В тот злополучный день семья отправилась в город, чтобы сделать покупки к школе. Старших школьников взяли, чтобы не прогадать с размером школьной формы, младшую - за компанию. На обратном пути, уже по дороге домой, их «ВАЗ» попал в аварию.

По словам источника, 23-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу. Здесь автомобиль «лоб в лоб» столкнулся с «ВАЗом». Семья, а также водитель и его 21-летняя пассажирка погибли.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Расследование находится на строгом контроле областной прокуратуры.

Коллектив «КП-Ростов-на-Дону» приносит соболезнования родным и близким погибших.

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