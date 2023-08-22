Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Волгодонском районе

На трассе «Ростов-на-Дону – Семикаракорск – Волгодонск» в лобовом ДТП столкнулись «Лада Приора» и «ВАЗ-2114». Фото: СУ СКР по Ростовской области

В Волгодонском районе следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области 22 августа.

По данным следствия, вечером 21 августа на трассе «Ростов-на-Дону – Семикаракорск – Волгодонск» в лобовом ДТП столкнулись «Лада Приора» и «ВАЗ-2114». В результате сильного удара, в аварии погибли восемь человек, в числе которых были четыре ребенка в возрасте 3, 7, 9 и 10 лет. Приехавшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть всех участников аварии.

- Все погибшие являлись жителями Мартыновского района Ростовской области. Следователями и криминалистами следственного управления проведен осмотр места происшествия, назначено проведение необходимых экспертиз, - сообщили в ведомстве.

Следователи завели дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.

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