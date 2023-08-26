В центре Ростова по дороге проехал охваченный огнем автомобиль

Автомобиль на улице Большой Садовой выгорел полностью.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В субботу, 26 августа, в центре Ростова загорелся легковой автомобиль «Дэу Матиз» и проехал по склону к Пригородному автовокзалу, сообщили очевидцы в соцсетях.
По данным донского МЧС, к ним сообщение о возгорании машины поступило в 10.38. К моменту прибытия машина полностью была охвачена огнем. В ведомстве отметили, что во время пожара никто не пострадал. Его ликвидировали в 10.57 на площади 5 кв метров.
На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что машина полностью охвачена огнем и неуправляемая едет по улице Большой Садовой в сторону Пригородного автовокзала. Другим автомобилистам пришлось уворачиваться от горящей машины.
Что послужило причиной возгорания машины, пока неизвестно.
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