В центре Ростова по дороге проехал охваченный огнем автомобиль

Автомобиль на улице Большой Садовой выгорел полностью. Фото: Евгения ГУСЕВА

В субботу, 26 августа, в центре Ростова загорелся легковой автомобиль «Дэу Матиз» и проехал по склону к Пригородному автовокзалу, сообщили очевидцы в соцсетях.

По данным донского МЧС, к ним сообщение о возгорании машины поступило в 10.38. К моменту прибытия машина полностью была охвачена огнем. В ведомстве отметили, что во время пожара никто не пострадал. Его ликвидировали в 10.57 на площади 5 кв метров.

На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что машина полностью охвачена огнем и неуправляемая едет по улице Большой Садовой в сторону Пригородного автовокзала. Другим автомобилистам пришлось уворачиваться от горящей машины.

Что послужило причиной возгорания машины, пока неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Редкая аномалия: в больницу в Ростове попал восьмилетний мальчик, у которого не росли зубы

Ростовские врачи помогли ребенку, у которого в восемь лет не росли зубы (подробности)