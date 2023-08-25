Редкая аномалия: в больницу в Ростове попал восьмилетний мальчик, у которого не росли зубы

Операция длилась порядка полутора часов и закончилась успешно. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове восьмилетнему мальчику, у которого не росли зубы, врачи провели операцию. У него была редкая болезнь.

Попавший в больницу ребенок визуально не имел зубов. Но, как оказалось видно на рентгене, в верхней челюсти развитию зубов мешали так называемые сверхкомплектные зубы необычной формы. Росли они в хаотическом порядке.

Врачи были удивлены такому случаю у мальчика, так как такое бывает крайне редко. При этом науке пока не известно, почему такая патология возникает у людей. Ясно только одно, что это аномалия развития.

— Технически эту операцию не назвать сложной, хотя длилась она порядка полутора часов, — сообщил главный детский челюстно-лицевой хирург регионального минздрава, челюстно-лицевой хирург ОДКБ Сергей Карнута.

Но фактически, как оказалось, операция была весьма непростая из-за того, что сверхкомплектные зубы были скрыты в кости.

— Да, мы видим их на снимках, но работать в кости — всегда определенные риски, — добавил Сергей Викторович.

Операцию медики провели успешно. Но парню придется еще долгое время ходить к ортодонту, чтобы до конца решить проблему с зубами.

Так на рентгене выглядела челюсть до операции. Фото: Минздрав Ростовской области.

Напомним, что в марте в Ростове прооперировали одиннадцатилетнего мальчика, который два года проходил с булавкой в легком. Поход к врачам у него начался с того, что у него несколько дней не падала температура. Сделав рентген и компьютерную томограмму, медики увидели в правом легком портновскую иголку.

Школьник признался, что за два года до этого случайно проглотил иголку. Произошло это, когда он держал ее во рту и его толкнули. Так как опасный предмет при проглатывании его никак не побеспокоил, он никому не стал об этом рассказывать.

За два года, пока иголка была в теле и никак не беспокоила парня, она капсулировалась в базальных сегментах правого легкого. Из-за этого глазом ее нельзя было увидеть. Хирургу пришлось на ощупь ее искать, доверяя своим тактильным ощущениям.

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