Говорил, что он — просто курьер: в Ростовской области поймали мошенника, который наживался на «гробовых» пенсионеров

24-летний мужчина предстал перед судом. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области предприимчивый безработный мужчина попался на том, что обманывал пенсионерок. 24-летний Евгений (имя изменено – прим. ред.) за день решил обмануть сразу двух человек, а за несколько минут его добычей стали сотни тысяч рублей.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах, парень переехал на Дон из другого региона. Мечтал хорошо заработать, поэтому сразу принялся «за дело».

«НУЖНО ОТРАБОТАТЬ ПАРУ ЗАКАЗОВ»

Молодой человек жил в Ставропольском крае. Перебивался случайными заработками - денег катастрофически не хватало. Но однажды знакомый предложил Евгению подработку, которая неплохо оплачивалась. Правда для этого предстояло переехать в другой регион.

- Нужно отработать пару заказов в Таганроге. Ничего сложного, - сказал приятель Евгению.

Позже парень понял, что «работа» - обычное мошенничество, которое начинается с фразы: «Ваш родственник попал в беду». Но идти трудиться в офис или на завод Евгению совсем не хотелось. Он согласился и отправился в Ростовскую область.

ПЛАТЬЕ – В МУСОРКУ, ДЕНЬГИ – НА СЧЕТ

Сам Евгений никому не звонил. Он получал адреса от незнакомца в мессенджере, ехал на место и забирал деньги у тех, кто там жил.

Первой жертвой, к которой направили Евгения, была пожилая женщина. Ей неизвестный сообщил о том, что ее дочь якобы совершила аварию, поэтому теперь может сесть в тюрьму. Чтобы «замять» дело, лжеследователь попросил передать 800 тысяч рублей.

- Но у меня только четыреста, - растерянно ответила пенсионерка.

Собеседник на том конце провода сделал вид, что это сильно затруднит процесс, но потом согласился и эту сумму. А через 20 минут после телефонного разговора в дверь к пожилой женщине постучал Евгений. Он представился помощником следователя - при этом на лице у него была маска.

Женщину внешний вид «помощника» не смутил, и она передала незнакомцу пакет с деньгами, которые откладывала на похороны. Она также положила платье для дочери и полотенце. Вещи Евгений выбросил, а деньги перевел на счет работодателя.

УВЕРЯЛ, ЧТО БЫЛ ПРОСТЫМ КУРЬЕРОМ

Как только Евгений ушел, пенсионерке позвонила дочь – целая и невредимая. Тут-то пожилая женщина и поняла, что ее обманули. Тем временем Евгений продолжил свою аферу. Он направился к другой пенсионерке, которая приготовила для него 375 тысяч рублей.

К этому времени полиция знала о том, что в городе орудует аферист. Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его с поличным. Понимая, что со следствием лучше дружить, Евгений оформил и явку с повинной и дал признательные показания.

Как сообщила «КП – Ростов-на-Дону» помощник прокурора Таганрога Эмилия Образцова, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Правда на суде Евгений неожиданно стал отрицать вину.

- Я просто курьер. Деньги мне давали добровольно, а для чего – не знаю, - настаивал он.

Тем не менее доказательств оказалось достаточно для того, чтобы признать мужчину виновным. Его приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима.

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