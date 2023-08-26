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НовостиПроисшествия26 августа 2023 6:15

В Ростовской области в лобовом столкновении автомобилей погиб один из водителей

Под Ростовом в ДТП погиб один человек, еще один попал в больницу
Михаил СТРИЖЕВ
Второго пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Второго пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в лобовом ДТП погиб один человек. Авария произошла на трассе «Новочеркасск — Каменоломни» вечером 25 августа.

Водитель «Лады 211340» двигался со стороны Новочеркасска в сторону Каменоломни. По предварительным данным, он нарушил расположение автомобилей на проезжей части. В результате машина столкнулась с иномаркой «Мицубиси Лансер», которая ехала во встречном направлении.

Водитель «Лады» скончался в машине скорой помощи. Человек, управлявший «Мицубиси», доставлен в больницу.

— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, в Ростовской области разыскивают водителя, который повредил чужую машину. 24 августа в Цимлянске неустановленный автомобилист двигался по улице Свердлова и врезался в "ВАЗ". После этого он скрылся с места происшествия.

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