В Ростовской области разыскивают водителя, повредившего чужой автомобиль

Водитель поврежденного авто обратился в полицию Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области разыскивают неустановленного водителя авто, повредившего чужой автомобиль. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Инцидент произошел в Цимлянске 24 августа около 10 часов утра.

По предварительной информации, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле двигался в районе улицы Свердлова, 133. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в припаркованный «ВАЗ 21104». Испугавшись ответственности, водитель тут же скрылся с места ДТП в неизвестном управлении. Когда хозяин авто вышел к машине, то увидел повреждения. Он сразу же обратился к правоохранителям.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

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