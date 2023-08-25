В Ростове водителя оштрафовали за парковку в парке после видео в соцсетях

Сотрудники ГИБДД провели проверку в ходе которой нашли нарушителя. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Ростове-на-Дону водителя иномарки, который припарковался на тротуаре в парке Осеннем, "прославили" в Интернете. После этого он заплатил штраф. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. Инцидент произошел на Чкаловском проспекте вечером 23 августа.

По информации ведомства, 57-летний водитель желтого «Киа» решил припарковаться на тротуаре в парке Осеннем, на Чкаловском проспекте. Очевидцы удивились такой наглости и сняли небольшое видео, которое разлетелось по местным группам в соцсети. Сотрудники ГИБДД провели проверку в ходе которой нашли нарушителя.

Мужчине вынесли административный штраф по статье «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения». Горе-водитель должен заплатить две тысячи рублей.

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