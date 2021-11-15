Ростовчане возмущены разъезжающими по велодорожкам на Пушкинской автомобилям

Чтобы пропустить "заблудившуюся" иномарку, на велодорожке пришлось потесниться ребенку на самокате. Фото: "Это Ростов" ВКонтакте

Видео с автомобилем, едущим по велодорожке по Пушкинской улице в Ростове опубликовали подписчики одного из городских пабликов в понедельник, 15 ноября. Кадры тут же собрали массу негативных комментариев.

- Разрешено ли автомобилю двигаться по велодорожке? - задал вопрос читатель.

На кадрах видно как машина едет по части велодорожки, где даже не было проезжей части. Этот участок сугубо пешеходный.

- Хана его правам, - написал в комментариях один из пользователей, явно ожидая, что на это видео среагируют в ГИБДД.

- Теперь пару лет на велосипеде там будет ездить, - подхватил второй.

- Я тоже всегда стараюсь максимально подробно снять нарушителя с разных сторон и отправить в ГИБДД хоть раз в день, - поделился опытом борьбы с нарушителями дорожного движения третий.

При этом часть комментаторов ополчились на автора видео, а другая половина читателей, наоборот, поддержала.

- И так эти бедные машины впихнуть некуда из-за большого количества авто, так еще и плакаться- жаловаться?

- Каждый гражданин обязан сообщить о нарушении в соответствующие органы.

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